Retraite : la moitié des Français ne font pas confiance à l'État et épargnent de leur côté

Selon un sondage, 48 % des Français préparent eux-mêmes leur retraite. (illustration) (Pixabay / Alexas_Fotos)

D'après une étude récemment publiée par la BPCE, 48 % des Français disent épargner pour leur retraite. Au total, seules 32 % des personnes interrogées déclarent faire confiance à l'État pour les protéger des risques de la vie.

Les Français ne font plus confiance à l'État pour les protéger des risques de la vie. C'est du moins ce que révèle une étude de l'institut Viavoice réalisée pour la BPCE en février 2023. D'après ce sondage relayé par BFM Business , seules 32 % des personnes interrogées estiment que l'État pourrait assurer leurs arrières si un accident de vie devait survenir.

Le plan épargne retraite (PER)

En conséquence de quoi les Français épargnent. Selon la seconde édition de ce baromètre BPCE, 48 % des sondés affirment mettre de l'argent de côté pour leur retraite. Cette tendance vient confirmer les résultats d'un sondage Ipsos publié en février dernier pour le Cercle de l'épargne, selon lequel 29 % des futurs retraités économiseraient régulièrement pour leur retraite (12 points de plus que l'année précédente).

Cette précaution se fait toutefois plus ou moins pressante selon l'âge. D'après le baromètre, 30 % des 18-24 ans épargnent pour leur retraite, contre 47 % des 25-34 ans. Parmi ces derniers, 39 % disent mettre de côté pour « vivre correctement » et 34 % pour « rester indépendamment financièrement » . Selon nos confrères, 32 % des 25-34 ans qui mettent de côté pour la retraite le font en alimentant régulièrement un plan d'épargne retraite (PER).

Un contexte compliqué

Une autre étude d'Escal Consulting réalisée pour Caravel révèle d'ailleurs qu'au moins 15 % des foyers français disposeraient d'un produit d'épargne retraite. Selon cette étude, plus de quatre millions de Français possèdent un PER. Paradoxalement, la baisse du pouvoir d'achat des ménages contraint ces derniers à économiser. Ainsi, 31 % des sondés disent réduire leurs dépenses pour pouvoir mettre de côté.

« Les Français se sentent de plus en plus vulnérables. Le contexte économique, social et politique semble peser fortement sur leur moral et sur leur capacité à prendre des risques et à se projeter » , a commenté François Codet, directeur général de BPCE Assurances et membre du comité de direction générale de BPCE. Parmi les 47 % de Français qui disent ne pas encore épargner pour leur retraite, 71 % affirment que c'est en raison d'un manque d'argent.