Retraite : La demande en ligne de pension de réversion a été simplifiée

La démarche pour percevoir la pension de réversion a été simplifiée. Depuis le 23 juillet, il n'est plus nécessaire de faire des demandes séparées aux différents régimes. Elles sont dorénavant uniques et se font en ligne, sur le portail Info-retraite.fr.

Percevoir une partie de la pension de retraite de son conjoint - ou ex-conjoint - décédé est maintenant simplifié, rapporte l'UFC-Que Choisir. Depuis jeudi 23 juillet, il n'est plus indispensable de demander à chaque régime d'affiliation la part le versement de cette pension de réversion. La demande se fait en ligne en une seule fois, via le portail officiel Info-retraite.fr. Le bénéficiaire aura ainsi accès aux différentes pensions auquel il a droit, et ce, tous régimes confondus.

Des conditions à remplir et plusieurs régimes

La pension de réversion correspond à une partie de la retraite dont aurait pu bénéficier ou bénéficiait un assuré décédé (salarié ou fonctionnaire). Il faut pour cela remplir certaines conditions. Elle peut être demandée par un conjoint ou une conjointe - ou ex-conjoint et ex-conjointe - et même aux orphelins (si le défunt était fonctionnaire), résume Service-Public.fr. Les conditions de versement varient en fonction de l'âge, des ressources, de la durée du mariage, du nombre d'enfants, d'un éventuel remariage et les conditions varient d'un régime à l'autre.

Même si elle ne se fait pas en un clic, cette demande se voit nettement simplifiée. Pour accéder à ce service, il faut avant tout créer son compte retraite personnalisé. Plus de 5 millions de personnes ont déjà le leur, précise l'UFC-Que Choisir. Il faudra ensuite communiquer les justificatifs demandés par chaque régime, avec la « copie de la carte nationale d'identité du demandeur, de l'acte de décès et de l'acte de naissance du conjoint ou de l'ex-conjoint, du livret de famille pour que les régimes s'assurent de la durée de mariage notamment lorsqu'il y a eu divorce et partage éventuel de la réversion », détaille l'association de consommateurs.

Les conditions d'attribution ont changé depuis décembre

L'envoi de ces documents s'effectue en ligne. Les conditions d'attribution de la pension de réversion ont changé depuis le 30 décembre, après que la loi sur les violences au sein de la famille est entrée en vigueur, rappelle Le Monde. Les auteurs de violences conjugales n'ont plus droit à la pension de réversion.