Retraite : dans quels pays les Français aiment-ils le plus s'installer ?

Les pays européens raflent les meilleures places du classement grâce à leur proximité géographique. (illustration) (pasja1000/Pixabay)

Le site Retraite Sans Frontières a publié son classement 2022 des pays les plus attractifs aux yeux des retraités français souhaitant vivre à l'étranger. Avec la pandémie de Covid-19, de nombreux pays européens sont remontés dans le Top, la possibilité d’un retour rapide en France et la qualité du système de santé local étant devenus des critères plus déterminants.

Comme déjà un million de personnes, de nombreux Français envisagent de s'installer à l'étranger pour leur retraite. Pour mieux les aiguiller, le site Web Retraite Sans Frontières a publié son classement 2022 des meilleurs pays où passer sa retraite, rapporte Capital . Différents critères ont été pris en compte, comme la qualité du système de santé ou le patrimoine local.

Le Maghreb bien classé

Ce classement, qui existe depuis dix ans, a vu l'ordre des pays changer avec la pandémie de Covid-19. La République dominicaine et Bali ne sont ainsi qu’à la dixième et la neuvième place, leur distance vis-à-vis de la France et la qualité de leur système de soins ayant réduit leur attractivité.

À l’inverse, absente du classement depuis quelques années, la Tunisie se hisse désormais à la huitième place. Les retraités choisiraient ce pays notamment pour son climat et sa proximité avec la France. Dans la même aire géographique, le Maroc reste néanmoins plus attractif et se classe en quatrième position.

L'Europe en tête

Trois pays européens constituent le podium cette année. Longtemps en tête du classement, le Portugal a finalement été détrôné en 2022 par la Grèce. Cette dernière présente en effet de meilleurs avantages fiscaux pour les anciens salariés du privé. L’Espagne rafle quant à elle la troisième place, le pays conservant de nombreuses similarités avec l'Hexagone.

Trois pays plus lointains continuent d’être bien classés : le Sénégal (septième), l’Île Maurice (sixième) et la Thaïlande (cinquième). Si les deux premiers pays attirent surtout pour leurs liens historiques avec la France, la Thaïlande serait de son côté choisie pour le faible coût de la vie sur place.