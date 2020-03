Retraite au Portugal : ce qui pourrait changer

Prendre sa retraite au Portugal pourrait bien ne plus être aussi avantageux qu'auparavant. Le Parlement portugais devrait supprimer l'avantage fiscal accordé jusqu'à présent.

Pourquoi s'installer à la retraite au Portugal ?

Vers la fin de la retraite dorée au Portugal ?

Cela fait plus de dix ans à présent que les retraités français et européens s'installant au Portugal bénéficient d'un régime fiscal des plus avantageux puisqu'ils ne devaient pas s'acquitter du paiement de l'impôt sur le revenu (IR) sur leur pension de retraite, et ce pour une période de dix années. Une situation réellement intéressante pour nombre de seniors qui pouvaient profiter d'un gain de pouvoir d'achat conséquent, surtout au regard du fait que le coût de la vie au Portugal est moindre que dans la plupart des villes de France. Mais ce régime est sur le point d'être supprimé par le Parlement portugais qui entend mettre un terme à cet avantage - également appelé statut fiscal de résident non habituel (RNH) - qui concerne tout de même plus de 10 000 Français. Le gouvernement veut en effet mettre à contribution les résidents étrangers « non habituels » en appliquant un prélèvement de 10 % sur leurs revenus de source étrangère. Ce qui impliquerait que les pensions de retraite perçues par les Français installés dans le pays seraient dorénavant taxées à hauteur de 10 %. Pour rappel, afin de pouvoir bénéficier du statut créé en 2009, il faut passer au moins 6 mois de l'année dans le pays (183 jours) ou être propriétaire d'une résidence principale et faire parvenir une demande d'autorisation à l'administration fiscale portugaise. Le fait est qu'à l'époque de la création du statut de résident non habituel, le Portugal traversait une grave crise économique et devait trouver des voies de sorties. L'idée était alors d'attirer des étrangers au fort pouvoir d'achat afin de stimuler l'économie locale.Avec cette loi en cours d'adoption, est-ce la fin de l'eldorado fiscal ? Tout dépend de la situation dans laquelle un retraité français se trouve. Pour les personnes qui bénéficient déjà du statut de RNH, rien ne change car l'exonération fiscale court toujours pour la période de dix années, la nouvelle loi ne pouvant pas avoir d'effet rétroactif. Pour cette catégorie de retraités en revanche, le renouvellement du statut ne serait plus possible à l'issue de la période de dix années. Qui plus est, ils seront automatiquement intégrés au régime fiscal portugais qui prévoit par ailleurs un taux d'imposition élevé de 45 % pour les revenus compris entre 36 000 et 80 000 euros par an. Les Français qui envisagent de s'installer prochainement au Portugal entreront quant à eux de plain-pied dans le nouveau dispositif. Ils seront imposés à hauteur de 10 % sur leurs revenus s'ils souhaitent bénéficier du statut de RNH. Toutefois, afin d'en profiter, il faudra avoir préalablement acheté ou loué un bien en tant que résidence principale, suite à quoi, une demande d'autorisation devra être formulée à l'administration fiscale portugaise. Reste qu'en dépit de ce changement législatif, vivre sa retraite au Portugal demeure toujours aussi intéressant d'un point de vue strictement financier puisque le coût de la vie y est en moyenne 30 % inférieur à celui de la France.