Retraite : 6 questions sur le rachat de trimestres

(Crédits photo: © Richard Villalon - stock.adobe.com)

Pour atteindre l'âge légal de départ à la retraite, il est possible de racheter des trimestres. Toutefois, cette procédure très particulière mérite quelques éclaircissements. Quelles sont ses spécificités ?

La question des retraites est brûlante. Mais au-delà de la réforme actuellement envisagée par le gouvernement, les personnes encore dans la vie active se posent un certain nombre de questions, notamment sur le fonctionnement et l'utilité du rachat de trimestre . Faut-il y avoir recours, et comment ? Les éclaircissements sur un système très encadré.

1. Pourquoi vouloir racheter des trimestres ?

L'objectif premier du rachat de trimestre est d'essayer de se rapprocher au plus près, ou au plus vite, de l'âge de départ à la retraite à taux plein. Cette échéance doit être différenciée de l'âge légal aujourd'hui fixé à 62 ans et qui pourrait passer à 64 ans si la réforme du gouvernement était mise en place. L'âge légal est l'âge minimal à atteindre pour pouvoir partir à la retraite, mais il n'ouvre pas forcément le droit à une retraite à taux plein. Pour partir à taux plein, il faut généralement attendre 64 à 65 ans, avec un maximum fixé à 67 ans, âge de départ automatique à taux plein.

2. Combien de trimestres est-il possible de racheter ?

Au maximum, ce sont uniquement 12 trimestres qui peuvent être rachetés, soit l'équivalent de trois années de cotisation. Deux périodes peuvent être rachetées : les années incomplètes et les années d'études supérieures. Concernant les années incomplètes, il s'agit d'années qui ont permis de valider uniquement 1, 2 ou 3 trimestres. C'est notamment le cas lors d'emplois saisonniers. Autre option, racheter des trimestres sur ses années d'études supérieures. Il faut néanmoins avoir validé un diplôme ou avoir été admis dans une grande école ou une classe préparatoire.

3. Quel est le meilleur moment pour racheter des trimestres ?

Financièrement parlant, le rachat de trimestre est le moins coûteux en début de carrière professionnelle. À contrario, plus l'âge de départ approche, plus le rachat d'un trimestre est onéreux. Toutefois, il peut être très difficile d'estimer l'utilité d'un rachat de trimestre en début de carrière. En règle générale, il est donc préférable d'attendre d'avoir une meilleure visibilité de l'avenir. Les rachats de retraite sont ainsi conseillés après 55 ans, âge auquel les futurs retraités obtiennent une Estimation indicative globale (EIG).

4. Combien coûte un rachat de trimestres ?

Le coût d'un rachat de trimestre varie en fonction d'une multitude de critères. Pour estimer son coût au plus juste, il est possible de se rendre sur le site lassuranceretraite.fr. Via son espace personnel, il est possible de réaliser une estimation de son âge de départ à la retraite à taux plein, puis de simuler le coût d'un rachat de trimestres.

5. Comment connaître son nombre de trimestres déjà cotisé ?

Il existe un document central pour connaître le nombre de trimestres que l'on a déjà cotisé : le relevé de carrière. Celui-ci est automatiquement envoyé à chacun à l'âge de 35 ans, puis tous les 5 ans. Pour le consulter avant 35 ans ou entre ces périodes, il est possible de se connecter sur le site lassuranceretraite.fr ou info-retraite.fr, notamment par l'intermédiaire de ses identifiants FranceConnect.

6. Comment demander le rachat d'un ou plusieurs trimestres ?

Le site lassuranceretraite.fr propose un formulaire de demande de rachat de trimestre. Autre option : appeler le 3960 (0,06 euro la minute plus prix d'un appel). Il faudra ensuite fournir un certain nombre de justificatifs, notamment d'identité et un diplôme dans le cadre du rachat de trimestres correspondant à une année d'étude. Du côté du paiement, il est possible de payer en une ou plusieurs fois, avec un échelonnement possible sur un, trois ou cinq ans.