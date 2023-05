Résidences secondaires: non, les Parisiens ne sont pas majoritaires en Bretagne

43% des propriétaires de résidences secondaires sont bretons contre 30% d’habitants d’Île-de-France, selon l’Insee.

Voilà une étude qui tord le coup à ce qui, en réalité, n’est pas vrai. Les résidences secondaires en Bretagne, sont détenues, en majorité, par des ménages bretons, plutôt aisés et âgés, selon l’Insee. Si le cliché du «Parisien» fan de la pierre bretonne n’est pas totalement infondé, ce sont surtout les Bretons eux-mêmes qui en profitent. Ainsi, 43% des propriétaires ont leur résidence principale également en Bretagne (très majoritairement dans le département où ils vivent) contre 30% domiciliés en Île-de-France. Les propriétaires étrangers, quant à eux, sont ultra-minoritaires: 7% en Bretagne contre 10% pour l’ensemble de la France métropolitaine. Plus de la moitié (53%) sont des Britanniques. Les Allemands (12%) et les Belges (10%) complètent le podium des nationalités étangères les plus représentées.

Côté niveau de vie, les ménages propriétaires de résidences secondaires bretonnes sont souvent nettement plus aisés que la moyenne: 22% d’entre eux ont un revenu disponible annuel supérieur à 80.000 euros. À titre de comparaison, en 2018 le revenu disponible annuel médian des ménages français était de 30.620 euros, selon l’Insee. Enfin, sur l’ensemble des détenteurs, 68% sont âgés d’au moins 60 ans et 41% d’au moins 70 ans.

12% de résidences secondaires en Bretagne

Les résidences secondaires représentent 12% de l’ensemble des logements en Bretagne (233.600 au total), une proportion qui grimpe à 16% dans le Morbihan et 14% dans les Côtes-d’Armor, contre 9% en moyenne en France métropolitaine. Cela place la Bretagne au 4e rang des régions françaises dans ce domaine, derrière la Corse, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie, a souligné Tristan Picard, chef du service études de l’Insee en Bretagne.

Parmi les championnes des résidences secondaires en Bretagne, on trouve la communauté de communes de Belle-Île-en-Mer (Morbihan) avec un taux de 50%, celle de la Côte d’Emeraude (Dinard et communes voisines) avec 35% et celle d’Auray-Quiberon avec 31%. Spécificité de la région, deux tiers des résidences secondaires sont situées à moins de deux kilomètres du rivage, la proportion la plus élevée de France, relève Tristan Picard. C’est aussi le cas pour la bande littorale située à moins de 500 mètres de la côte, où s’élèvent 40% des résidences secondaires bretonnes. Autres spécificités des résidences secondaires bretonnes: elles sont plutôt grandes (31% font plus de 100 m2 et 45% comptent plus de six pièces) et majoritairement anciennes (40% construites avant 1945, 33% entre 1946 et 1984).