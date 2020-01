Résidences secondaires : les prix région par région

Acquérir une maison secondaire à la campagne, à la montagne ou au bord de la mer est un rêve partagé par de nombreux Français. Mais une telle acquisition coûte cher, en particulier dans les régions les plus prisées. Boostée par l'arrivée de la LGV, l'Aquitaine est devenue la seconde région la plus chère, devant la région Paca, mais derrière l'Île-de-France.

Aujourd'hui, 13% des Français ont la chance de posséder une résidence secondaire, selon les chiffres du réseau Century 21. Et le marché se porte bien, notamment sur la côte Atlantique. La région Aquitaine vient tout juste de détrôner la région Paca au classement des régions les plus chères pour l'achat d'une résidence secondaire, selon le dernier baromètre LPI-SeLoger. Elle se classe deuxième, juste derrière l'Île-de-France.

À l'Ouest, « l'effet LGV » tire les prix vers le haut

Désormais, il faut compter en moyenne 322 600 euros pour acquérir un pied-à-terre sur la côte Atlantique. Cela représente une hausse de 6,4% sur un an. Cet engouement s'explique en partie par la mise en place de la Ligne à grande vitesse entre les villes de la côte atlantique, comme Bordeaux, et les autres régions françaises.

Dans le sud-est, la région Paca est en perte de vitesse. Le prix moyen des résidences secondaires s'y établit désormais à 317 300 euros, en baisse de 1,7 point sur un an.

La Lorraine, région la moins chère

C'est autour de Paris que les prix des résidences secondaires sont les plus élevés : 351 600 euros en moyenne. Un prix qui reflète la dure réalité du marché immobilier francilien, toujours au plus haut (plus de 10 000 euros du m²).

A l'autre bout de l'échelle, la Lorraine est la région la moins chère, avec un tarif moyen de 118 600 euros. Au final, le prix moyen d'une résidence secondaire neuve ou ancienne, toutes régions confondues, s'élève aujourd'hui à 248 200 euros.