Rénovation: voici les pires départements pour trouver un artisan

C’est en Corse et à Paris que l’accès à un artisan est parmi les plus compliqués. Dans la capitale, la situation est d’autant plus compliquée que la proportion de passoires thermiques est forte.

Dur, dur, d’avoir les moyens de faire des travaux dans son logement! Les ménages ont de plus en plus de mal à disposer des fonds nécessaires et peinent à trouver des artisans . Pour peu que vous cochiez les deux cases, vous n’êtes pas au bout de vos peines. Car, pour être sûr de toucher une aide pour financer vos travaux, vous devez faire appel à un professionnel agréé par l’État (qui bénéficie du label RGE, «Reconnu garant de l’environnement»). Et, pour cela, c’est le parcours du combattant!

Heero, spécialiste du financement de la rénovation énergétique, a passé au crible l’ensemble des départements de France pour savoir ceux où il est le plus compliqué de trouver un artisan (pas forcément RGE). C’est la Corse et Paris qui arrivent en tête ( voir notre tableau ci-dessous ). Les départements de l’île de Beauté affichent les indices de tension parmi les plus élevés de France: 78/100 pour la Corse du Sud et 74/100 pour la Haute-Corse (plus le nombre est grand, plus il est compliqué de trouver un artisan). « Ceci s’explique par une faible présence de sociétés RGE, une concentration de la population sur une portion du littoral et des problématiques d’accessibilité aux chantiers liée à la topographie de la Corse », décrypte Romain Villain. Selon le président de la Capeb (Confédération de l’artisanat des petites entreprises du bâtiment) de Haute-Corse, Vincent Baldo, « les délais avant d’attaquer les travaux peuvent durer entre 12 et 18 mois ». Le reste du sud de la France - Var, Alpes-Maritimes ou encore Bouches-du-Rhône - est également très présent en haut du classement. « Les professionnels sont peu présents dans des départements où les mouvements saisonniers sont fréquents du fait de la part élevée de résidences secondaires », analyse Romain Villain.

La surprise Paris

En revanche, c’est plus surprenant de retrouver Paris en haut du classement. Et ce d’autant plus que l’Île-de-France est, à l’inverse de la capitale, beaucoup moins tendue (c’est d’ailleurs la région la moins tendue de France). Preuve que l’inégalité d’accès peut être forte au sein même d’une région. « Les loyers élevés et la difficulté de circuler dans Paris incitent les artisans à s’établir plutôt en banlieue parisienne », explique Romain Villain. Seulement 361 entreprises RGE sont présentes à Paris, principalement dans les arrondissements extérieurs, soit moins de 1% des sociétés domiciliées dans la capitale, selon Heero. Un chiffre d’autant plus inquiétant que le temps presse à Paris. La capitale compte 20% de logements très énergivores (F ou G sur le Diagnostic de performance énergétique).

Autre enseignement: tous les départements sont désertés par les artisans RGE . Aucun n’affiche une proportion de professionnels certifiés, supérieure à 14% (voir ci-dessus) . À noter que la moyenne nationale avoisine les 5%, selon Heero, ou les 16% pour la Fédération nationale de l’immobilier. C’est en Mayenne que la part d’artisans RGE est la plus «élevée» (13,73%). Suivent le Cantal (11,58%) et la Manche (11,38%). « Le label RGE implique des contrôles et d’éventuelles sanctions , souligne Romain Villain, directeur général de Heero. Ce n’est pas dans la culture des artisans français (96% des sociétés du bâtiment ont moins de 10 salariés) qui veulent être indépendants et ne pas être assommés par les tâches administratives ».

Conscient de l’urgence, Bruno Le Maire veut « multiplier par 4 le nombre d’entreprises RGE d’ici 2028 » et les faire passer à 250.000. « Le label RGE a été pensé pour éviter les fraudes. Mais elles sont toujours d’actualité même parmi les artisans RGE », affirme Romain Villain. Bref, créer plus d’entreprises, c’est bien, mais renforcer les contrôles et, si besoin, les sanctions, c’est mieux.