Rénovation énergétique: un nouveau prêt à taux zéro pour financer les travaux

Malgré des aides élevées, le reste à charge pour les ménages constitue un frein important à la rénovation énergétique des logements.

Le gouvernement met le paquet sur la rénovation énergétique des bâtiments. Pour compléter les aides publiques regroupées depuis 2020 sous la bannière de MaPrimeRenov, un «écoprêt à taux zéro» est lancé pour aider les ménages à financer le reste à charge. « Ce reste à charge est important, 10.000 euros pour certains, et impossible à tenir, notamment quand on est modeste et ce sont ceux qu’on veut le mieux aider », a regretté le ministre délégué à la Ville et au Logement, Olivier Klein, sur RTL. Pourtant, si l’on en croit le site du gouvernement , un éco-PTZ existe déjà depuis un décret publié en mars 2022 .Le ministère affirme qu’il s’agit bel et bien d’un nouveau dispositif.

Au premier abord, la seule différence entre ce nouveau prêt à taux zéro et l’«ancien», tient au fait que le plafond a été fixé à hauteur de 30.000 euros - contre 50.000 euros pour le précédent - et sera accordé sans condition de ressources. Seul prérequis: avoir obtenu auparavant une aide de MaPrimeRénov. Concrètement, après avoir réalisé toutes les démarches auprès des services publics dédiés à la rénovation des logements, appelés France Renov, ce dernier transmet directement à la banque les documents attestant de l’éligibilité du ménage aux aides à la rénovation et du montant qui reste à sa charge.

Un reste à charge d’une dizaine de milliers d’euros

Le prêt à taux zéro sera alors automatiquement dispensé. « C’est l’État qui compense la différence », a indiqué Olivier Klein. Parmi les banques qui proposeront ce service, le ministre a nommément cité la Banque Populaire et la Caisse d’épargne.

Un autre dispositif destiné à financer le reste-à-charge des ménages qui veulent rénover leur logement, existe déjà. Baptisé «prêt avance rénovation» , il vise à aider les propriétaires les plus modestes. La différence? « Il n’est pas couplé à Ma Prime Rénov ’», souligne l’entourage d’Olivier Klein.

Les aides à la rénovation de MaPrimeRenov peuvent atteindre jusqu’à 20.000 euros pour les Français les plus modestes. Malgré ce montant, le reste à charge pour la rénovation du logement peut facilement atteindre une dizaine de milliers d’euros, selon Olivier Klein.