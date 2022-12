Rénovation énergétique: le coup de gueule d’élus de la montagne contre le gouvernement

Plusieurs associations d’élus de la montagne critiquent le choix du ministre du Logement d’inclure les locations touristiques dans la liste des logements interdits de location s’ils sont énergivores.

La colère gronde contre le ministre du Logement . Ce mardi, il s’agissait d’élus de gauche au sujet du sort des enfants à la rue . Ce mercredi, ce sont des associations d’élus de la montagne. Ils sont remontés contre une décision du gouvernement concernant les locations touristiques. Dans un premier temps, le gouvernement les avait exclues de la liste des logements interdits de location s’ils sont énergivores . « Ces logements sont loués de manière ponctuelle et ne mettent pas leurs locataires en situation de précarité énergétique », avait déclaré, en avril 2022, la ministre du Logement de l’époque Emmanuelle Wargon .

Six mois plus tard, son successeur prend une décision contraire: les locations touristiques seront bel et bien interdites de locations si elles sont énergivores . « Il est hors de question qu’on se réfugie derrière l’interdiction de remettre en location, en transformant son logement en meublé touristique », avait déclaré Olivier Klein. Ce qui inclut les logements des stations de ski. De quoi mettre en colère les élus de la montagne. « La mise en place de ce dispositif retirerait de facto un nombre très important de biens du marché de la location, pendant plusieurs années» , s’inquiètent plusieurs associations d’élus de la montagne , qui redoutent des « conséquences importantes sur l’économie, l’emploi et donc indirectement la population locale ». « Les appartements ne seront plus mis à la location (refroidissement des lits) et par conséquent, la fréquentation touristique va baisser », redoutent les élus.

Un patrimoine issu d’un héritage

Conscients que ces logements doivent être rénovés rapidement, ces élus réclament un « dispositif adapté au fonctionnement spécifique des territoires touristiques ». « L’immobilier de loisirs a été construit dans les années 70 et 80 alors que les normes thermiques d’aujourd’hui n’étaient pas un sujet. Par ailleurs, cet immobilier est arrivé, en grande partie, dans le patrimoine de propriétaires, par héritage. S’ils ont des obligations de mise aux normes thermiques, il y a un risque qu’ils n’engagent pas les travaux. Ce sont des paramètres qu’il faut prendre en compte avant d’arrêter une décision », soulignent les associations qui demandent « une réflexion commune avec le gouvernement ».

Contacté par Le Figaro , le ministre du Logement se dit « conscient des spécificités de ce parc et des enjeux touristiques » mais « l’enjeu de rénovation du parc immobilier peu performant occupé pour de courts séjours durant l’hiver, est important ». Quant à un échange entre les deux parties, Olivier Klein rappelle que le Conseil national de la refondation « doit permettre de trouver une voie d’équilibre, avant que ces obligations étendues soient transcrites dans la loi ».

Ces maires et autres députés ont de quoi s’inquiéter car, selon une récente étude, la moitié des logements des stations de ski sont des passoires thermiques (classées F et G) contre une moyenne nationale d’environ 17%. Leur proportion peut même grimper jusqu’à 90% à Isola 2000, une station des Alpes du Sud ou 86% à Piau Engaly, dans les Pyrénées, à en croire Heero, spécialiste du financement de la rénovation énergétique.