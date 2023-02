Rénovation énergétique : cet outil gratuit analyse votre logement et vous dit quels travaux réaliser

L'outil attribue une note, de A à G, au logement au moyen d'une vingtaine de questions seulement. (Photo d'illustration) (Pixabay / OpenClipart-Vectors)

Une entreprise spécialisée dans la rénovation énergétique a développé un outil en ligne permettant d'évaluer simplement la performance énergétique d'un logement. Après avoir noté le logement, le site liste les éventuels travaux à effectuer en priorité pour éviter les pertes inutiles d'énergie.

En matière de travaux de rénovation énergétique, il n'est pas toujours facile de savoir par où commencer et comment s'y prendre. Face à ce constat, l'entreprise spécialisée dans la rénovation énergétique Effy a créé un outil en ligne qui permet d'évaluer gratuitement la performance énergétique d'un logement ainsi que les travaux nécessaires, rapporte Capital .

Simplifier la rénovation énergétique

Cet outil, accessible gratuitement en ligne , ne fonctionne pour le moment que pour les maisons. Les autres types de logement seront bientôt inclus. Au moyen d'une vingtaine de questions, la plateforme attribue une note énergétique au bien et donne des indications sur les travaux les plus intéressants à réaliser.

« Nous nous sommes aperçus que dans la majorité des cas, les gens qui souhaitent engager des travaux de rénovation énergétique ne savent pas comment s’y prendre , a indiqué Audrey Zermati, directrice stratégie chez Effy. Cet outil va leur permettre de réaliser leur projet plus facilement et de passer à l’action. »

Une note qui ne remplace pas le DPE

L'utilisateur doit ainsi renseigner la localisation et l'année de construction du bien, le type de toiture et d'isolation, le système de chauffage ou encore la surface. L'outil estime la consommation énergétique du logement et lui attribue une note allant de A à G, sur le même modèle que le diagnostic de performance énergétique (DPE).

L'outil liste les principales sources de déperdition d'énergie du logement et recommande les travaux à réaliser en priorité. Attention cependant : la plateforme a été certifiée par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) mais la note attribuée est simplement indicative et ne remplace en aucun cas un vrai DPE réalisé par un professionnel.