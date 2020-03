« Réno-Copro » : une formation à la rénovation énergétique en ligne

Un cours gratuit en ligne pour sensibiliser les copropriétaires aux rénovations vertes. Les habitations en copropriétés représentent actuellement 28 % du parc immobilier en France. La rénovation de ces bâtiments est donc un enjeu important dans le cadre de la transition énergétique. Disponible depuis le 4 février, la formation en ligne « Réno-Copro » propose d'initier les copropriétaires aux rénovations énergétiques. Le cours, diffusé gratuitement sur la plateforme de cours en ligne MOOC, détaille les étapes clés de la mise en place d'un projet de rénovation et favorise le partage de compétences. Décryptage.

iStock-metamorworks

Les grandes lignes de la formation

Des avantages durables pour les copropriétaires

Une communauté de copropriétaires

Le MOOC Réno Copro est une formation en ligne à l'échelle du pays. Les cours et les ressources sont conçus par des professionnels du secteur de la rénovation énergétique à destination des copropriétaires. La formation se présente sous la forme d'un parcours pédagogique, comprenant des vidéos de témoignages d'experts et de copropriétaires, un forum d'échanges, des questionnaires, ainsi que des ressources pas à pas permettant d'effectuer des rénovations efficaces. L'objectif de la formation est de présenter et d'expliquer toutes les étapes clés d'un projet de rénovation énergétique, de la conception du projet à la livraison du chantier, en abordant les problématiques énergétiques, techniques, financières ou encore juridiques. Le MOOC offre un tronc commun de deux semaines sur les grandes lignes de la rénovation en copropriété. La formation se divise ensuite en plusieurs parcours spécifiques selon les besoins des apprenants : Les fondations du projet : ce parcours aborde les étapes préliminaires, il est destiné aux personnes qui souhaitent se lancer dans un projet de rénovation. La conception du projet : ce parcours est destiné aux copropriétaires qui ont effectué un audit et veulent missionner une maîtrise d'œuvre. Les travaux : ce parcours s'adresse aux personnes qui sont bien avancées dans leur projet de travaux (chantier planifié, en cours ou terminé). Les connaissances sont évaluées sous forme de questionnaire après chaque chapitre. Comme pour toutes les formations MOOC, un certificat de réussite est délivré aux participants à la fin de la formation ayant suivi le parcours intégral et atteint le niveau minimal requis. Il permet d'attester des connaissances acquises durant le cycle de cours.L'amélioration de performance énergétique d'un bâtiment offre plusieurs avantages. Elle permet de gagner en confort, de réduire durablement les factures d'énergie, mais aussi d'améliorer le diagnostic de performance énergétique (DPE) du bien immobilier. Pour favoriser la diffusion de l'information, les copropriétaires d'une même adresse sont invités à former un groupe et à se répartir dans les différents parcours de la formation. Ils auront ainsi une meilleure vision des étapes de mise en place et de réalisation d'un projet de rénovation énergétique.La multiplicité des intervenants peut être un frein à l'initiation d'un projet de rénovation. La formation s'axe donc autour de la communication et du partage de compétences au sein de la copropriété puis d'une communauté de copropriétaires élargie. Réno-copro propose des sessions hors-ligne durant lesquelles les participants sont invités à se rencontrer dans des « apéros-MOOC ». Autour d'un café, ils peuvent ainsi échanger sur les différentes thématiques abordées durant les cours, partager leurs connaissances théoriques et des conseils pratiques.