Rémunération 2020 des fonds en euros de l'assurance vie : avez-vous un bon taux ?

Depuis plusieurs années, le rendement des fonds en euros s'érode, en raison de la baisse continue des taux d'intérêt. (Crédit photo: Fotolia)

Depuis début janvier, les assureurs annoncent les performances 2020 servies pour les fonds en euros de leurs contrats d'assurance vie. Avez-vous obtenu un bon taux sur votre contrat ?

Depuis début janvier, les assureurs annoncent les performances 2020 servies pour les fonds en euros de leurs contrats d'assurance vie. Depuis plusieurs années, le rendement des fonds en euros s'érode, en raison de la baisse continue des taux d'intérêt. Les assureurs étaient néanmoins parvenus à maintenir des performances honorables au regard des taux d'intérêt. Mais l'année dernière, le taux de rendement moyen des fonds en euros du marché a lourdement chuté (-0,37 point) pour s'établir à 1,46%. Les experts s'attendent cette année encore à une baisse significative et anticipent un taux moyen autour de 1%.

Alors que l'annonce du rendement des fonds en euros était traditionnellement l'occasion pour les assureurs de se mettre en avant, cette année, la communication reste très discrète. Si les compagnies qui ont pour habitude de distribuer des taux de rendement élevés par rapport à la moyenne du marché ont déjà annoncé leurs taux, les autres tardent à le faire, notamment les grandes banques de réseau. Par ailleurs, les dispositifs visant à détourner les épargnants du fonds en euros au profit des unités de compte en imposant une part minimum d'unités de compte, se sont largement démocratisés.

Les meilleurs rendements

Encore une fois et à ce stade des annonces, les mutuelles et associations d'épargnants distribuent les taux les plus élevés du marché, sans condition de minimum d'unités de compte dans la plupart des cas. Ainsi, chez Gaipare, Asac-Fapes, MACIF, Afer, AGPM, Carac et MIF, la rémunération des fonds en euros peut aller de 1,70% et 1,90%.

Pour obtenir une meilleure rémunération, il faut la plupart du temps accepter une prise de risque

Pour espérer obtenir ce niveau de performance en 2020 chez les autres compagnies, il fallait accepter de prendre une part de risque ou parfois même renoncer à la liquidité du fonds en euros.

Par exemple, AXA sert un taux qui varie de 1,20% à 1,60% en fonction de la part investie en unités de compte (minimum de 40%) et de 1,60% pour les clients ayant opté pour la gestion pilotée. Chez Allianz, le nouveau contrat Allianz Vie Fidélité rapporte entre 2,58% et 2,78% (selon les frais), mais pour y accéder, il est nécessaire de verser au moins 30.000 € et les gains issus du fonds en euros sont bloqués pendant 5 ans.

La prise de risque a été récompensée en 2020 si vous avez choisi certains fonds en euros diversifiés (la plupart du temps soumis à un minimum de versement en unités de compte). Le fonds en euros Suravenir Opportunité, présent sur les contrats de nombreux courtiers en ligne, rapporte 2,00%. Mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas à l'image de Primonial Sécurité Target Euro qui rapporte 0% en 2020. Le fond en euros immobilier Sécurité Pierre Euro affiche une belle performance 2020 avec 2,50%. Enfin, le nouveau fonds euros « infrastructure » d'Oradea démarre bien pour sa première année de commercialisation avec 2,10%.

Des taux de rendement proches de 1% sur certains contrats

Le rendement est beaucoup plus déceptif dans certains établissements. Les Assurances Crédit Mutuel distribuent ainsi un taux variant de 1,05% à 1,15% sur son contrat Plan Assurance Vie.

AXA Thema affiche un taux de 1% pour le fonds en euros des contrats distribués par les CGP, accessible, qui plus est, avec un minimum de versement de 60% en unités de compte.

Enfin, chez Groupama, les taux peuvent descendre en-dessous du seuil des 1% sur les contrats Modulation et Premium dont le rendement 2020 varie de 0,90% à 1,40%.