Réduction et crédit d'impôt : pourquoi et comment modifier l’avance versée en janvier prochain ?

Comment bien gérer le système de l'avance sur crédit d'impôt mis en place avec le prélèvement à la source ? ( Crédits : 123 RF)

Le fisc versera aux contribuables une avance de 60 % en janvier prochain au titre de leurs dépenses ouvrant droit à réductions et crédits d'impôt effectuées en 2021. L'avance est calculée sur la base des dépenses connues en 2020. Mais que faire si en 2021 vos dépenses ont diminué ou disparu ? Vous avez jusqu'au 9 décembre pour agir.

L'avance sur réductions / crédits d'impôt

Avec le prélèvement à la source, l'impôt prélevé tous les mois sur vos revenus est calculé à partir de la déclaration des revenus de l'année précédente (revenus 2020). Or, ce taux ne tient pas compte des éventuels crédits ou réductions d'impôt auxquels vous avez éventuellement droit.

Afin d'alléger votre budget et vous éviter d'attendre le calcul de votre impôt sur les revenus 2021 (disponible à l'été 2022), l'administration fiscale verse une avance de 60 % dès le mois de janvier prochain, en se basant sur les dernières informations connues du fisc (déclaration des revenus 2020 effectuée au printemps 2021). Elle part du principe que vos réductions ou crédits d'impôt reviennent chaque année. Or, que faire si en 2021 vos dépenses ont diminué ou bien si vous n'avez plus de dépenses ?

Que faire si vos dépenses ont diminué ?

Si vos dépenses ouvrant droit à réductions ou crédits d'impôt ont diminué en 2021 par rapport à vos dépenses déclarées de 2020, vous pouvez dès maintenant réduire l'avance qui sera versée en janvier prochain. Pour calculer le montant de vos réductions et crédits d'impôt, vous pouvez utiliser le simulateur de l'impôt sur le revenu disponible sur impots.gouv.fr.

Vous avez jusqu'au 9 décembre pour modifier l'avance de janvier 2022. Pour cela, il suffit de vous rendre sur impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », menu « Gérer vos avances de réductions et crédits d'impôt ».

Sans action de votre part, l'avance de 60 % sera versée mi-janvier 2022 sur le compte bancaire que vous avez déclaré à l'administration fiscale et qui figure dans « Gérer mon prélèvement à la source ». Vous aurez alors à rembourser le trop-perçu l'été prochain (2022).

Que faire si vous n'avez plus de dépenses ?

Si vous n'avez plus de dépenses ouvrant droit à réductions ou crédits d'impôt en 2021, vous pouvez tout simplement renoncer à l'avance. Vous pouvez effectuer cette démarche sur votre espace personnel sur impots.gouv.fr.

Quels sont les dispositifs concernés par l'avance de 60 % ?

Les dispositifs éligibles à l'avance sont notamment :

o Le crédit d'impôt emploi à domicile

o La réduction d'impôt frais de garde jeunes enfants

o La réduction d'impôt dépenses liées à la dépendance

o Les réductions d'impôt en faveur de l'investissement locatif (Pinel, Duflot, Scellier, Censi-Bouvard, Outre-mer)

o La réduction d'impôt dons aux œuvres et partis politiques

o Le crédit d'impôt cotisations syndicales.