Record du nombre de transactions à Paris au 1er semestre

Le marché de l’immobilier à Paris a enregistré un record inattendu. Après deux années plutôt calmes, notamment liées à la crise du Covid-19, le marché a retrouvé un dynamisme et le nombre de transactions au premier semestre 2022 a battu un record inégalé depuis vingt ans !

Le marché de l’immobilier parisien en plein essor

Pendant les deux années de crise sanitaire, le marché de l’immobilier dans la capitale avait fortement ralenti. Mais désormais, non seulement les choses sont rentrées dans l’ordre, mais en plus les ventes se sont grandement accélérées. Au total, les professionnels du secteur notent que plus de 40 000 logements ont été vendus à Paris l'année passée. « Plus de 40.000 logements ont été vendus dans la capitale ces 12 derniers mois, ce qui n’était pas arrivé depuis plus de 20 ans ! », a déclaré Marc Friedrich, notaire dans le 16ème arrondissement, lors de la conférence de presse de rentrée de la Chambre des notaires du Grand Paris. Très exactement 40 550 ventes de logement anciens ont été enregistrées. Un tel chiffre n’était pas arrivé depuis plus de vingt ans. Cela représente une hausse de 18% comparé à l’année précédente, et de 29% par rapport à la moyenne sur ces dix dernières années. « Le marché parisien prouve ainsi sa capacité à rebondir et donc ses fondamentaux de pierre refuge », a ajouté Marc Friedrich.

Les investisseurs étrangers représentent 9% des transactions

Si le marché de l’immobilier connaît une forte hausse, cela est en partie dû à la baisse des prix. Mais aussi de la valeur inférieure de l’euro comparé au dollar et à la livre. Cela a donc permis aux investisseurs étrangers payant en dollars de réaliser une plus-value intéressante. Résultat, les acheteurs étrangers représentent 9% des transactions, pas loin du record de 9,5% datant de 2015. Et certains arrondissements de la capitale les intéressent plus que d’autres. Notamment le 7ème arrondissement où 20% des ventes ont été effectuées par des étrangers. Mais le 6ème et le 8ème arrondissement ne sont pas non plus en reste.

Qu’en est-il des prix du marché ?

Actuellement, le prix moyen du mètre carré est estimé à 10 590 euros. Si certains professionnels du secteur sont optimistes sur une baisse des prix, d’autres le sont beaucoup moins. « On peut craindre que la progression du volume des ventes à Paris entraîne une hausse des prix. Et s’il y a un retournement des prix à Paris, cela pourrait faire tache d’huile en petite et en grande couronne », a indiqué Thierry Delesalle, notaire à Paris. Et pour cause, les deux-tiers des ventes se font bien au-dessus du prix moyen. Dans le 7ème arrondissement, 90% des ventes dépassent les 10 000 euros du mètre carré. Idem pour le 1er, le 2ème, le 3ème, le 4ème, le 5ème et le 6ème arrondissement. En revanche, les prix sont nettement inférieurs dans le 12ème, le 13ème, le 18ème, le 19ème et le 20ème arrondissement de Paris.