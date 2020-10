Reconfinement: le marché immobilier va-t-il s'en remettre?

Les agences immobilières vont devoir fermer pendant le confinement et les visites seront interdites. La profession craint le pire s'il devait durer plus longtemps.

À l'arrêt durant le printemps, suractif pendant l'été, le marché immobilier est atone en ce début d'automne. Et ce n'est pas le nouveau confinement qui risque de changer la donne. Le retour en masse des acheteurs après la fin du confinement, a laissé place à un certain attentisme. «L'incertitude sanitaire et économique prévaut et à ce stade, l'attentisme reste de mise», constatent les notaires de France dans leur dernière note de conjoncture. «Avec la fermeture des agences, le marché sera alimenté uniquement par le flot de dossiers déjà engagés, analyse Thomas Lefebvre, directeur scientifique de Meilleurs Agents. Pour le reste, tout dépend de la confiance des ménages, moteur principal du marché immobilier, - y aura-t-il une vague de désistement? - de l'emploi - le chômage va-t-il exploser? Une vague de licenciements est-elle à attendre? - et de l'attitude des banques - seront-elles moins strictes pour l'octroi de crédit?. La situation est encore très incertaine».

Pour le président de la Fédération nationale de l'immobilier, «ce reconfinement va accentuer la rétention en cours de l'offre». «En période de crise, la mobilité résidentielle n'est pas une priorité. Quand on a de l'immobilier, on le garde», souligne Jean-Marc Torrollion, son président. Sauf si on est obligé de le vendre à la suite d'un divorce, décès ou en raison de soucis financiers (ces ventes forcées ont représenté environ 57% des ventes totales en 2019, selon la Fnaim). Et comme, dans le même temps, il semble que la demande soit en passe de se relâcher sous l'effet du Covid-19 et des exigences accrues des banques, le président de la Fnaim annonce que «le marché va se réduire et se bloquer».

Les agences immobilières n'étant pas jugées comme des commerces essentiels, elles devront rester fermées. Un nouveau coup dur pour un marché qui se remettait à peine du premier confinement. Mais l'impact sur les ventes sera a priori moins fort qu'au printemps dernier. Si mars et avril représentent environ 20% du volume total d'une année, novembre et décembre pèsent, quant à eux, «moitié moins» selon la Fnaim.

Ce sont donc quelque 110.000 transactions qui devraient être gelées voire annulées, si l'on se calque sur l'année 2019 où 1,1 million de ventes - un record - avaient été réalisées. Les notaires de France pensent, de leur côté, que le seuil des 900.000 ventes, pour l'année 2020, est atteignable. Pour l'heure, à fin septembre, la Fnaim en comptait 960.000 sur 12 mois glissants. «L'année 2020 est finie pour nous. Nous travaillons sur l'année 2021», déclare Jean-Marc Torrollion. Côté prix, pas de baisse a priori mais une confirmation qu'ils devraient continuer de ralentir.

En attendant, les professionnels de l'immobilier croisent les doigts pour que ce nouveau confinement ne soit pas aussi long que le premier. «La durée est mortifère pour nous. La profession ne peut pas se permettre un confinement de plus d'un mois. Nos agences seraient en grande difficulté», met en garde Jean-Marc Torrollion qui sera «attentif à l'attitude du secteur bancaire (de plus en plus exigeante dans l'octroi de crédits immobiliers)» et souhaite que «la chaîne du logement reste en action!». Le précédent confinement avait donné lieu à un bras de fer entre le président de la Fnaim et celui du Conseil supérieur du notariat, accusé de ralentir l'activité de sa profession.