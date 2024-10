Quid du CPF lors du départ à la retraite ? -iStock-fizkes

Le CPF en quelques mots

Le compte personnel de formation (CPF) a remplacé en 2015 le droit individuel à la formation (DIF). Ce compte alimenté sur une base annuelle permet à chaque actif de cumuler de l’argent mobilisable dans le cadre d’une formation qualifiante, et ce tout au long de la vie professionnelle. Le CPF s’adresse à tous les actifs, de leur entrée sur le marché du travail au moment de leur retraite. Depuis 2019, le CPF est alimenté en euros (et non plus en heures, comme c’était le cas auparavant). Le montant déposé sur le compte est proportionnel au temps de travail effectué sur l’année, dans la limite d’un plafond annuel. Un salarié à temps plein accumule environ 500 euros par an jusqu’à un plafond de 5 000 euros.

Que se passe-t-il si l’argent n’est pas mobilisé ?

Les fonds du CPF doivent permettre aux salariés de s’engager dans des formations qualifiantes pour développer de nouvelles compétences, ceci afin de s’adapter à l’évolution du marché du travail et de maintenir leur « employabilité ». Ils sont libres de mobiliser ou non l’argent accumulé sur leur CPF durant leur carrière professionnelle. Le compte cesse logiquement d’être alimenté et mobilisable au moment où les salariés liquident leurs droits à la retraite à taux plein ou atteignent l’âge légal de départ à la retraite sans décote – soit 67 ans et plus pour les actifs nés à partir de 1955.

Quelques exceptions

Il existe cependant plusieurs exceptions à ce principe. Le CPF peut notamment continuer d’être alimenté après le départ à la retraite, et ce au titre des activités bénévoles et de volontariat exercées par le bénéficiaire, qui lui permettent d’obtenir des droits inscrits à son compte engagement citoyen (CEC). Une autre exception cible les salariés qui ont liquidé leurs droits à la retraite avec décote et envisagent de continuer ou de reprendre une activité professionnelle (cumul emploi retraite). Ces derniers peuvent alors accumuler de nouveaux droits CPF et les mobiliser afin de financer une formation. En dehors des exceptions mentionnées ci-dessus, l’argent qui se trouve sur le CPF est gelé au moment de la retraite. Il ne peut en aucun cas être transféré ou donné à un autre salarié. S’il n’a pas été utilisé à temps, il est donc perdu.