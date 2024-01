Quels placements privilégier en cas de statu quo sur les taux ?

(Crédits photo : Pixabay - Arek Socha )

Bien que la plupart des investisseurs et des analystes s'accordent à dire que les hausses de taux sont terminées dans les pays développés (ou qu'une petite hausse de taux pourrait encore se produire), la grande incertitude de 2024 concerne la prochaine étape de la politique monétaire de ces pays.

Le marché anticipe que plusieurs banques centrales vont diminuer leurs taux en 2024, mais des surprises peuvent encore arriver. Il est possible que les taux d'intérêt restent à leurs niveaux actuels si elles estiment que la lutte contre l'inflation n'est pas terminée et qu'il serait prématuré de baisser les taux d'intérêt

Quelle stratégie d'investissement adopter si l'environnement des taux d'intérêt suit le chemin du fameux « higher for longer » (environnement de taux d'intérêt élevés et prolongés) ?

État des lieux de la politique monétaire au niveau mondial

Alors que la Réserve Fédérale (Fed), la Banque Centrale Européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) ont laissé leurs taux d'intérêt inchangés en décembre 2023, les scénarios sur la trajectoire de leurs politiques monétaires en 2024 divergent.

La Fed semble avoir confirmé ce que le marché a intégré dans ses prix, à savoir un assouplissement de sa politique monétaire en 2024 avec les projections des membres du FOMC montrant une anticipation de 3 baisses de taux en 2024. En revanche, le discours n'est pas le même de l'autre côté de l'Atlantique.

La BCE a en effet annoncé que l'inflation était toujours à un niveau élevé et qu'elle pourrait encore augmenter sur le court terme avant de diminuer lentement vers son objectif des 2 % qui devrait être atteint en 2025.

L'institution européenne se dit prête à maintenir ses taux d'intérêt à des niveaux restrictifs aussi longtemps que cela sera nécessaire pour faire diminuer l'inflation durablement.

Elle a aussi écarté toute discussion sur une possible baisse des taux pendant cette réunion et réaffirme que la BCE prendra ses décisions de politique monétaire à chaque réunion en fonction des données présentées entre chaque réunion.

Même son de cloche de la part de la BoE qui estime qu'il est encore trop tôt pour parler de baisse de taux. Ces derniers pourraient même encore augmenter pour faire baisser l'inflation avant de potentiellement diminuer.

L'inflation est attendue en hausse au Royaume-Uni en janvier et la BoE estime qu'il faudra encore 2 ans avant que la hausse des prix n'atteigne son objectif.

Il faut également souligner que l'évolution de la croissance est incertaine et pourrait surprendre positivement ou négativement, entraînant ainsi un changement rapide de la trajectoire de la politique monétaire de ces banques centrales.

Quels placements privilégier en cas de statu quo sur les taux ?

Investir dans l'or

Investir dans l'or en cas de statu quo sur les taux d'intérêt pourrait être intéressant à cause des incertitudes que cette situation pourrait engendrer concernant la trajectoire de l'inflation et les conséquences des taux d'intérêt élevés sur la croissance économique.

De plus, les incertitudes géopolitiques, les tensions commerciales et d'autres facteurs de risque qui pourraient émerger en 2024 en réponse à des résultats d'élections clés par exemple, pourraient soutenir la demande d'actifs considérés comme des valeurs refuges comme l'or.

Enfin, la demande d'or pourrait continuer d'être soutenue par les achats massifs effectués par les banques centrales mondiales, notamment par celles des pays souhaitant s'affranchir de l'influence des États-Unis et de sa devise.

Intégrer des obligations dans son portefeuille

Beaucoup d'analystes prévoient que le marché obligataire continuera de présenter des opportunités d'investissement intéressantes en 2024, consolidant ainsi une tendance positive amorcée par une forte reprise en 2023.

Si les banques centrales maintiennent des taux d'intérêt relativement élevés en raison de préoccupations liées à l'inflation, ou d'autres considérations économiques, cela pourrait soutenir la demande d'obligations.

Les investisseurs cherchent souvent des actifs offrant des rendements plus stables en cas d'incertitude et les obligations peuvent être attrayantes dans un contexte de taux d'intérêt élevés constants.

D'autant plus que la perspective d'un ralentissement de la croissance économique est un autre facteur qui pourrait renforcer l'attrait des obligations.

Privilégier les livrets bancaires en attendant de meilleures opportunités

Les investisseurs et les épargnants pourraient probablement continuer de privilégier les placements sans risque en 2024 si les taux ne changent pas, surtout en attendant des opportunités d'investissement plus attractives - les livrets bancaires.

Ces produits d'épargne proposés par les banques, comme par exemple le Livret A, le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) ou encore le Livret d'Épargne Populaire (LEP), suivent souvent l'évolution de l'inflation et des taux d'intérêt, et devraient continuer d'offrir des rendements avantageux et des conditions flexibles