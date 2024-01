Quels placements privilégier en cas de baisse des taux ?

(Crédits photo : Flickr - Brennan Clark )

Il est temps en ce début d'année de faire le point sur sa stratégie d'investissement et de réfléchir aux opportunités d'investissements qui pourraient survenir en 2024, notamment dans le cadre d'une baisse des taux. Quelle stratégie adopter dans ce cas ? Quels placements privilégier ?

Que faut-il attendre de la politique monétaire en 2024 ?

Depuis quelque mois, les marchés ont intégré le fait que plusieurs banques centrales pourraient en avoir terminé avec leurs cycles de hausse des taux et qu'elles pourraient baisser leurs taux directeurs en 2024.

Les chiffres de l'inflation montrent une baisse de la hausse des prix dans de nombreuses économies après avoir atteint des niveaux records en 2022 et l'augmentation des chances d'un « soft landing » aux États-Unis semblent soutenir l'idée que la Fed devrait diminuer ses taux d'intérêt en 2024.

Les projections de la Fed de décembre 2023 (les fameux « dot plot ») semblent indiquer une baisse des Fed Funds plus importante en 2024 que celle anticipée en septembre. Les prévisions du taux directeur médian pour 2024 est maintenant de 4,6 % contre 5,1 % en septembre.

Bien que Christine Lagarde ait indiqué pendant sa conférence de presse que l'inflation avait récemment diminuée, elle reste élevée et pourrait augmenter sur le court terme. Les prévisions d'inflation de l'institution européenne montrent que l'inflation ne devrait atteindre son objectif des 2 % qu'en 2025.

La BCE s'engage donc à maintenir ses taux d'intérêt « à des niveaux suffisamment restrictifs, aussi longtemps que nécessaire » pour que l'inflation redescende le plus rapidement vers les 2 % et n'a pas encore considéré des baisses de taux. Elle reste toujours dépendante des données pour prendre ses décisions.

Quant à la banque centrale d'Angleterre (BoE), elle estime qu'elle a encore beaucoup de chemin à faire et qu'il est donc nécessaire que les taux d'intérêt restent élevés « pendant une période prolongée ».

Avant de modifier leurs trajectoires de politique monétaire, ces banques centrales analyseront les dernières données et prévisions économiques et il se pourrait que des données montrent une amélioration de la situation et entraînent donc une baisse des taux.

En revanche, la situation pourrait également empirer et nécessiter une hausse des taux pour contrer l'inflation ou une baisse des taux pour éviter une récession importante. Ces différents scénarios pourraient influencer la répartition des actifs des investisseurs.

A lire aussi: Quels placements privilégier en cas de statu quoi sur les taux ?

Quels placements faut-il privilégier dans le cas d'une baisse des taux ?

L'immobilier

Les taux d'intérêt plus faibles réduisent le coût du financement, ce qui peut stimuler la demande pour les biens immobiliers. Les conditions de financement plus favorables peuvent donc avoir un impact positif sur la valorisation des actifs immobiliers.

Il existe plusieurs façons d'investir dans l'immobilier.

La première manière est d'investir directement dans un bien physique pour en faire sa résidence principale ou pour profiter d'un investissement locatif. Avec des taux d'intérêt qui baissent, les conditions pour obtenir un crédit peuvent devenir plus avantageuses et l'octroi de crédit devrait s'assouplir, ce qui est un avantage.

Une autre technique d'investissement indirecte dans l'immobilier en cas de baisse des taux d'intérêt est de miser sur la pierre-papier.

Il s'agit d'un investissement dans des produits financiers adossés à l'immobilier comme par exemple les Sociétés d'Investissement Immobilier Cotées (SIIC), les Organismes de Placement Collectif en Immobilier (OPCI) ou encore les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI).

Cette stratégie offre ainsi aux investisseurs une alternative indirecte à l'investissement dans des biens immobiliers physiques via un produit financier relativement liquide.

De plus, elle permet de profiter d'une gestion professionnelle et d'une meilleure diversification via une exposition à différents types de biens immobiliers (bureaux, centres commerciaux, logements pour particuliers, résidences de services, hôtels, entrepôts, etc.).

De nombreux secteurs liés à l'immobilier peuvent aussi être intéressants à considérer comme l'investissement dans des entreprises de biens d'équipements.

Une baisse des taux d'intérêt pourrait en effet entraîner une augmentation de la demande pour des biens tels que des appareils ménagers, des meubles, des matériaux de construction et d'autres équipements liés à l'habitat.

Thèmes d'investissement qui pourraient profiter de conditions de financement plus favorables

Il peut aussi être judicieux d'adopter une approche de stock-picking en fonction de l'impact des conditions de crédit sur différents secteurs de l'économie. Certains thèmes d'investissement peuvent en effet sur performer avec des taux d'intérêt plus faibles et un accès plus facile au crédit.

Au-delà du secteur évident de l'immobilier, les entreprises qui dépendent de l'endettement pour mener à bien leurs projets pourraient bénéficier de conditions de financement plus abordables.

On pensera par exemple aux entreprises technologiques prenant en compte des thèmes d'innovation clés dans des domaines prometteurs comme la cybersécurité, la santé, l'intelligence artificielle, la transition climatique ou encore l'eau.

Parmi les autres secteurs d'activité ou projets pouvant profiter d'une baisse des taux, on retrouve la consommation discrétionnaire (voyages, loisirs, commerce de détail…), les énergies renouvelables ou encore les initiatives d'infrastructures.