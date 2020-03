Que faire de ses placements sans risque en plein krach boursier ?

Les livrets, fonds en euros et PEL sont considérés comme des placements sans risque. (© Fotolia)

Alors que la Bourse a perdu environ un tiers de sa valeur en quelques semaines à cause de la crise sanitaire, l'épargne placée sur des livrets ou des fonds en euros d'assurance vie a été sauvegardée. Faut-il la laisser prudemment sur ces supports sans risque ? Et lesquels privilégier ?

L'humanité pourrait faire face à une crise inédite depuis des décennies. L'épidémie de coronavirus partie de Chine fin 2019 est devenue pandémique. Elle menace des milliers voire des millions de vies.

Afin d'éviter un véritable désastre sanitaire, près de 3 milliards de personnes sont appelées à rester chez elles. Les sociétés de dizaines de pays, dont la plupart des plus riches du monde, sont mises à l'arrêt. Ce confinement risque de plonger la planète dans une crise économique majeure qui pourrait même être «pire» que celle de 2008, selon Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI.

Garantie d'État

Cette perspective n'est pas sans conséquence pour vos placements. En quatre semaines, les indices boursiers se sont effondrés de plus de 35%. Un krach dont la brutalité dépasse de loin celle de 2000 et 2008. À l'époque, les actions avaient mis plus d'un an pour perdre un tiers de leur valeur.

Parfois méprisés pour la faiblesse de leur rémunération, les Livret A, PEL et traditionnels fonds en euros des contrats d'assurance vie rappellent à tous le sens des mots «sans risque» dans ce contexte.

Ces placements ne sont pas exposés aux variations boursières. Même dans le cas, hypothétique, où l'établissement dans lequel est logée votre épargne ferait faillite, les sommes sont garanties par le Fonds de garantie des dépôts et de résolutions à hauteur de