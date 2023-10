Quand la hausse des taux redéfinit les stratégies d’investissement

Crédit photo : 123RF

La hausse des taux d'intérêt a redessiné le paysage de l'épargne et de l'investissement. Les épargnants, toujours en quête du meilleur rendement, ont adapté leurs comportements et leurs attentes.

Cette semaine a lieu la semaine mondiale de l'investisseur, c'est l'occasion de se pencher sur les tendances qui influencent les choix d'épargne et d'investissement. L'une des évolutions les plus marquantes de ces dernières années est la hausse des taux d'intérêt. Mais quelles ont été les répercussions notables sur le comportement des épargnants ?

La hausse des taux et le rendement des actifs sans risque

L'augmentation des taux d'intérêt a eu une conséquence directe : la hausse du rendement des actifs sans risque. Le plus emblématique d'entre eux, le Livret A, offre désormais un rendement de 3,00 %. Ce compte épargne réglementé a connu de nombreuses fluctuations : il y a quelques années, il offrait un rendement bien inférieur (tombant même à 0,50 % en 2020), rendant d'autres options d'investissement plus attrayantes. Il a été relevé progressivement à 1,00 % en 2021, puis 2,00 % en 2022.

Le livret A offre aujourd'hui la possibilité de valoriser son épargne sans s'exposer à des risques financiers. C'est une aubaine, surtout dans un contexte ou la recherche de sécurité est primordiale pour bon nombre d'épargnants.

La collecte sur les livrets réglementés en hausse

Face à cette hausse du rendement, de nombreux épargnants ont naturellement été attirés par les livrets réglementés. La collecte sur le produit d'épargne qu'est le livret A a ainsi fortement augmenté.

Pour illustrer cette tendance, le livret A et le LDDS ont collecté près de 37 milliards d'euros depuis le début de l'année, un record. Cette performance remarquable témoigne de la confiance renouvelée des Français en ces placements. La simplicité et la liquidité de ces produits réglementés les rendent particulièrement attractifs pour ceux qui souhaitent avoir un accès rapide à leur capital.

Parallèlement, d'autres placements sans risque, comme le fonds en euros de l'assurance-vie, ont subi une forte décollecte, atteignant - 17 milliards d'euros depuis le début de l'année (source : France Assureurs). Le rendement moyen s'est établi à 2,00 %, avant fiscalité, en 2022. Lorsque l'on prend en compte la fiscalité, cela rend le rendement des livrets réglementés (non fiscalisés) encore plus attrayants. Les épargnants, toujours à la recherche du meilleur rendement pour leur capital, ont naturellement rééquilibré leurs portefeuilles en faveur des produits offrant le meilleur rapport rendement/risque.

Le retour en grâce des fonds obligataires et des comptes à terme

La hausse des taux a également revitalisé certains produits financiers qui avaient perdu de leur superbe. Les fonds obligataires, par exemple, ont vu leur popularité croître à nouveau. Ces fonds offrent une diversification intéressante pour les épargnants cherchant à combiner rendement et sécurité. Leur rendement peut atteindre 4 à 6 %.

Les comptes à terme, de leur côté, proposent une rémunération fixe sur une période définie, offrant ainsi une visibilité sur le rendement futur. Dans un contexte où les taux sont en hausse, ces comptes sont une alternative pertinente pour ceux peuvent immobiliser une partie de leur capital pendant une durée déterminée. Ils bénéficient d'un taux d'intérêt garanti pouvant atteindre les 3,5 %.

Une exigence accrue de rendement face au risque

Avec la possibilité d'obtenir un rendement de 3 % sans prendre de risque, les épargnants sont devenus bien plus exigeants en termes de performance vis-à-vis des actifs risqués. Cette nouvelle donne oblige les gestionnaires de fonds et les conseillers en gestion de patrimoine à proposer des produits plus compétitifs et à mieux communiquer sur les risques associés.