Private equity : quel risque pour quel rendement ?

Le private equity est souvent considéré comme une classe d'actifs à haut rendement mais qui implique un niveau de risque plus élevé par rapport à d'autres classes d'actifs plus traditionnels. Qu'en est-il exactement ?

Capital-investissement : à quel rendement s'attendre ?

Les investissements en private equity visent à générer des rendements supérieurs à ceux de placements plus traditionnels. Mais les performances peuvent fluctuer considérablement d'une année à l'autre, d'un fonds à l'autre et aussi en fonction de nombreux autres facteurs tels que le secteur d'activité, la qualité de la gestion, la durée de l'investissement ou encore le contexte économique.

Selon l'association France Invest (association professionnelle qui représente l'industrie du capital-investissement en France), les performances du private-equity sont supérieures à toutes les autres classes d'actifs sur longue période. À fin 2022, et malgré un environnement plus incertain sur les derniers mois, les performances sur longue période se sont consolidées à un niveau élevé et stable, à 14,2 % par an sur 10 ans, contre 10,4 % pour les actions du CAC 40 et 5,6% pour l'immobilier.

Bien comprendre les risques associés au private-equity

Le private equity est un placement peu liquide, ce qui implique de ne pas avoir besoin d'utiliser l'argent investi pendant une longue période. En effet, les fonds de private-equity peuvent avoir des périodes de blocage pouvant aller jusqu'à 12 ans, selon la stratégie d'investissement.

Le capital investissement comporte un risque opérationnel élevé car il implique souvent des prises de contrôle ou des participations significatives dans des entreprises. Les performances de ces entreprises peuvent être influencées par des facteurs opérationnels, tels que la gestion, la concurrence, ou les changements du marché. Le succès de ces sociétés n'est pas garanti.

Par ailleurs, les performances peuvent aussi être affectées par les conditions du marché. Un contexte économique défavorable peut par exemple diminuer la valorisation des entreprises et impacter ainsi la valeur des investissements.

En conclusion, si le potentiel de rendement du private-equity est plus élevé que celui d'un placement traditionnel, il faut avoir conscience que la prise de risque est-elle aussi plus importante et qu'il existe un risque de perte partielle voire totale du capital investi.