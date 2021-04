«Préparer ma retraite en toute sérénité» : nos conseils à Quentin

Nos conseils aux abonnés du Revenu. (© Shutterstock/stockfour)

Pour passer à la vitesse supérieure en placements, Quentin doit «verdir» son portefeuille boursier et utiliser le levier de la défiscalisation. Nos conseils à Quentin, cadre dirigeant, région parisienne.

Quentin a réussi à aller une semaine au ski en février. Privé de remontées mécaniques, il a découvert les balades en raquette, le ski de randonnée et le VTT électrique sur neige (!). Une bouffée de grand air, de légèreté, et de divertissements qui lui a fait beaucoup de bien en cette période difficile.

Comme tous les Français, ou presque, il n'aspire qu'à une chose: revenir au plus vite à sa vie d'avant le Covid-19, pour prendre un verre avec les collègues, aller à la salle de gym, ou rendre visite à ses parents résidents en Suisse sans test PCR préalable.

En attendant la sortie de crise sanitaire, cet ingénieur de production se replie sur le travail, et les loisirs d'intérieur quand il n'est pas en vacances. À commencer par les séries télé, mais aussi et surtout la Bourse ! Quentin n'a pas acheté ses premières actions en 2020 comme quelque 400.000 Français. Il a attrapé le virus de la Bourse il y a bien plus longtemps, à la fin des années 1980, en participant aux premières privatisations. Avant d'investir progressivement des sommes plus importantes au fur et à mesure de l'augmentation de ses revenus.

Aujourd'hui, il dispose d'un PEA et d'un compte-titres bien garnis et passe une cinquantaine d'ordres par an via un courtier en ligne afin de ne pas payer de droits de garde et de limiter les frais d'achat et de vente à moins de 0,2%.

Malgré un parcours