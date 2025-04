Première déclaration de revenus, comment faire ? / iStock.com - Inside Creative House

Comprendre son rattachement fiscal

Dès l’âge de 18 ans, chaque individu doit se poser la question de son rattachement fiscal. Si certains peuvent rester attachés au foyer fiscal de leurs parents sous certaines conditions, d’autres doivent obligatoirement effectuer une déclaration personnelle. La première déclaration concerne également ceux qui s’installent en France pour la première fois et deviennent résidents fiscaux. Par ailleurs, le calendrier fiscal est un élément à ne pas négliger. Chaque année, la campagne de déclaration a lieu au printemps, avec des dates limites différentes selon les départements et le mode de déclaration (papier ou en ligne). En cas de retard, des pénalités peuvent s’appliquer.

Qui doit effectuer une première déclaration de revenus ?

Ainsi, la première déclaration de revenus concerne tous les majeurs non rattachés au foyer fiscal parental. Si vous avez eu 18 ans en 2023 et que vous n'êtes plus dépendant fiscalement de vos parents, vous devez déclarer vos revenus perçus en 2023 lors de la campagne de 2024. Pour les étudiants, un rattachement est possible jusqu’à 25 ans, sous réserve de la poursuite d'études. Les personnes s'installant en France et devenant résidents fiscaux doivent également remplir une première déclaration d'impôts l'année suivant leur installation. Cela permet à l'administration fiscale d'enregistrer leur situation et d'appliquer, si nécessaire, un taux de prélèvement à la source.

Quels revenus doivent être déclarés ?

Tous les revenus perçus l'année précédente doivent être mentionnés dans la déclaration. Cela inclut les salaires, les revenus d'activités indépendantes, les revenus fonciers et mobiliers, ainsi que les pensions et allocations diverses. Pour les étudiants, les revenus des jobs d'été ou des stages doivent être déclarés au-delà d'un certain seuil (5 204 euros en 2023 pour les salaires et 20 815 euros pour l'apprentissage). De plus, certaines dépenses comme les frais de garde ou les dons à des associations peuvent donner droit à des déductions ou crédits d'impôts.

Comment remplir et envoyer sa déclaration ?

La déclaration doit préférablement être effectuée en ligne sur le site impots.gouv.fr. Si vous étiez rattaché au foyer fiscal parental l’année précédente, vous recevez en avril un courrier contenant vos identifiants fiscaux pour créer votre espace personnel. Pour ceux n'ayant pas d'identifiants, il faut contacter l'administration fiscale et fournir des justificatifs d'identité. Une fois connecté, le formulaire en ligne permet d’indiquer sa situation personnelle, ses revenus et d'éventuelles charges déductibles. Si la déclaration est pré-remplie, il est nécessaire de vérifier les informations et de les corriger si besoin.

Et après la déclaration ?

Une fois la déclaration soumise, l'administration fiscale calcule l'impôt éventuellement dû et ajuste le taux de prélèvement à la source. Même en cas de non-imposition, un avis de situation est émis, utile pour l'obtention d'aides sociales ou de logements. Chaque année, la déclaration de revenus reste une obligation, même pour ceux dont les revenus n'ont pas changé. Enfin, en cas d'erreur, une correction en ligne est possible jusqu’à décembre suivant la déclaration initiale.