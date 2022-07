Pour habiter dans cette superbe église, il faut débourser 3,2 millions

Eléments Renaissance, vitraux, végétation, clocher panoramique... cette église reconvertie dans la région de Milan a tout pour plaire. Sauf son prix.

Construction de caractère, volumes immenses, localisation à la campagne, verdure dedans et autour... cette propriété proposée à la vente par la branche italienne de Sotheby’s International Realty remplit tous les critères de la parfaite demeure post-Covid . À condition d’être fortuné puisque ce bien d’exception offrant près de 450 m² habitables avec 4 chambres et 3 salles de bains est affiché à la vente pour la bagatelle de 3,2 millions d’euros.

Une fois cette question secondaire du financement réglée, il faut bien reconnaître que les amateurs d’immobilier de caractère et de détournement de l’usage premier auront tout pour être ravis. Située en Lombardie, dans la région de Milan , plus précisément à proximité de la commune médiévale de Morimondo, cette église déconsacrée puise ses origines dans le XVIIe siècle. La construction qui s’étale aujourd’hui sur trois niveaux a conservé ses briques rouges d’origine et bon nombre de détails architecturaux qui font sa spécificité.

Clocher vitré

On retrouvera de nombreuses voûtes et une vaste pièce de vie au rez-de-chaussée avec des volumes impressionnants. L’ensemble a été agrémenté de poutres massives et de vitraux magnifiquement mis en scène. Le confort de vie n’a pas été oublié avec la création d’une cuisine inondée de lumière, de trois chambres au 1er étage et même d’une quatrième située au troisième étage. Et c’est de là que l’on peut accéder au clou du spectacle: un clocher vitré qui a conservé sa cloche et offre une vue panoramique sur la campagne lombarde. Et comme c’est une propriété parfaitement conforme aux standards actuels, la demeure est remplie de végétation profitant de la luminosité des lieux ainsi que d’un bureau propice au télétravail.