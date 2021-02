Plus d'un tiers des jeunes redoutent des impayés de loyer pour 2021

La Fondation Abbé-Pierre alerte le gouvernement sur les conséquences de la crise notamment pour les plus jeunes.

Près d'un tiers (32%) des Français ont constaté une baisse de revenus depuis le début de la crise sanitaire. C'est le résultat d'un sondage réalisé par Ipsos pour la Fondation Abbé-Pierre (réalisé les 14 et 15 janvier 2021) qui publie son rapport annuel sur le mal-logement ce mardi. Parmi ces ménages, 14% ont eu du mal à payer leur loyer, malgré les aides de l'État ou des collectivités, ou à rénover leur logement, en 2020. Voire les deux.

Et ce chiffre risque de s'envoler cette année. Dans ce même sondage, ils sont deux fois plus nombreux (29%) à redouter d'avoir ces mêmes difficultés en 2021. La Fondation Abbé-Pierre tire la sonnette d'alarme sur la précarisation croissante de la population française et la «bombe à retardement» que représentent les difficultés liées au logement pour les années à venir. «Le tableau est inquiétant pour l'année qui vient. Certes, il y a eu peu d'expulsions locatives mais les impayés vont forcément s'accumuler», affirme Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé-Pierre qui craint «le début d'une nouvelle vague de nouvelles dettes ou des dettes préexistantes qui se creusent».

Élargir le RSA aux jeunes

Pointant du doigt la double peine que subissent les 4 millions de mal-logés, l'association s'inquiète également pour les jeunes. Durant le confinement, 36% des étudiants qui exerçaient une activité l'ont arrêté et seuls 27% d'entre eux ont bénéficié du dispositif de chômage partiel, selon l'association. La moitié n'ont soit toujours pas trouvé de nouvel emploi, soit ont repris une activité mais avec un salaire moins élevé.

Et là encore, leur situation risque de se dégrader cette année. Plus d'un tiers des jeunes (35%) craint de devoir faire face à des impayés de loyer. Autrement dit, soit ils ne pourront pas s'en acquitter, soit ils devront étaler le paiement dans le temps. «20% des moins de 25 ans déclarent avoir eu recours à une aide alimentaire en 2020, dont les trois-quarts, pour la première fois», souligne Manuel Domergue.

Pour y remédier, la Fondation Abbé-Pierre réclame au gouvernement d'élargir le RSA aux moins de 25 ans. Une mesure soutenue par la CFDT, au contraire de l'exécutif qui estime que la garantie jeunes est plus efficace. «À 18 ans, ce qu'on veut, c'est un travail», avait déclaré Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des finances sur BFM TV. Une prise de parole qui lui a valu de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.

«Plutôt que d'élargir le RSA, le gouvernement fait mine de s'accrocher à l'espoir d'un retour à l'emploi pour des millions de chômeurs qui sont, malgré tout sans perspective», déplore Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé-Pierre. Et de conclure: «L'octroi d'allocations bien dotées aux ménages privés d'emploi, ce serait la marque d'une société qui comprend que pour trouver un emploi, il faut déjà subvenir aux besoins de première nécessité (se nourrir, se soigner, se loger...)».