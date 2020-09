Placements sans risque : les fonds en euros sont-ils encore 100% garantis ?

La baisse des taux d'intérêt fragilise la protection qu'offre le fonds en euros. (© Fotolia)

La baisse des taux d'intérêt ne menace pas que les rendements des fonds en euros, elle risque aussi de remettre en cause une caractéristique clé des contrats star de l'assurance vie : la garantie à tout moment et à 100% du capital qu'ils hébergent. Explications et conseils.

Le fonds en euros est-il un géant au pied d'argile ?

Avec ses 1.300 milliards d'euros d'encours, le placement financier préféré des Français est ébranlé de toute part. Le fautif est bien connu : l'effondrement des taux d'intérêt. Il affecte les rendements servis par les contrats d'assurance vie dits en euros ce qui réduit leur attractivité. De plus de 4% l'an au début des années 2000, leur rémunération risque d'approcher les 1% en 2020 (1,5% voire plus pour les contrats primés par Le Revenu) et la baisse n'est probablement pas finie.

Cette évolution n'est pas sans conséquence sur un atout clé du fonds en euros : la garantie en capital.

Une garantie hors frais d'entrée...

«On ne peut pas perdre d'argent lorsqu'on le place sur un contrat d'assurance vie en euros.» Cet adage n'est plus tout à fait vrai. Et ce pour deux raisons.

Tout d'abord, la garantie en capital n'a jamais été totale pour tous les contrats. Seuls les montants nets de frais sur versement sont assurés d'être restitués. Historiquement, ce «détail» importait peu. Grâce à des rendements d'au moins 2-3% par an, les frais d'entrée - qui dépassent rarement cette fourchette - étaient effacés au bout d'un ou deux ans maximum.

Aujourd'hui, avec une rémunération de 1% voire moins, il faudra sans doute plus de quatre ans pour retrouver sa mise en cas de frais importants. Autrement dit, si vous placez