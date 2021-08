Placements : nos réponses à dix questions sur le PEL, les FCPI, les produits structurés...

Le Revenu répond aux questions de ses abonnés. (© DR )

Que penser des FCPI ? Où placer 20.000 euros quand on est étudiant ? Comment protéger un capital ? Découvrez les réponses du Revenu à dix questions posées par nos abonnés.

«J'envisage sérieusement d'investir pour la première fois dans des FCPI. Qu'en pensez-vous ?»

Pour défiscaliser, diversifier vos placements, et soutenir le développement de petites et moyennes entreprises françaises, les FCPI présentent des atouts mais aussi des limites.

Le placement est moins performant dans la durée qu'on aurait tendance à le supposer. La faute à un niveau de frais (jusqu'à 3% à l'entrée et chaque année pour la gestion) souvent rédhibitoire. Préférez l'investissement en direct dans des PME dirigées par des patrons dont vous connaissez les talents.

«Je suis l'heureux possesseur d'un PEL d'avant 2011. Est-il possible d'en ouvrir un deuxième et quelle somme y mettre ?»

À titre individuel, vous ne pouvez détenir qu'un PEL. Mais ce qui est vrai pour vous l'est aussi pour votre conjoint et vos enfants à charge. Chaque membre de votre foyer fiscal peut posséder un plan. Ce qui peut vous permettre d'en ouvrir un deuxième, voire un troisième, si votre conjoint et votre enfant ne sont pas encore équipés.

Attention, les plans ouverts aujourd'hui demeurent attrayants en termes de rentabilité (1% brut) et de souplesse d'utilisation mais ils présentent moins d'atouts que votre PEL d'avant 2011 mieux rémunérés (2,5% et plus) et à durée de vie illimitée.

