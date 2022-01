Placements : les chantiers de l'AMF pour 2022

La protection des épargnants est une priorité pour l'Autorité des marchés financiers en 2022. (© Fred Dufour/ AFP)

Robert Ophèle, président de l’Autorité des marchés financiers (AMF) place la protection des épargnants parmi ses priorités d'actions pour 2022. Il est vrai que les pièges à déjouer pour les épargnants n'ont jamais été aussi nombreux.

Les allégations sur le caractère durable des fonds d'investissement proposés sont-elles mensongères ? Achetez-vous des produits de placements adéquats ? A des coûts et des frais bien indiqués ? Investissez-vous dans les crypto-actifs ? Avez-vous les connaissances suffisantes pour déjouer les arnaques ?

Autant de points de vigilance pour l’AMF en 2022 . Robert Ophèle, président de l’AMF entend profiter de la présidence française de l’Union Européenne pour faire valoir ses positions protectrices.

Alors que la Commission européenne proposera en 2022, une nouvelle stratégie pour l’investissement des particuliers, Robert Ophèle espère que la présidence française de l’Union européenne favorisera un alignement sur les positions de l’AMF, souvent les plus protectrices.

L’enjeu est crucial car le marché de l’épargne s’ouvre de plus en plus entre les vingt-sept pays de l’Union européenne grâce à Internet et à la commercialisation en libre prestation de service. Or le «passeport européen» allège considérablement les contrôles des intermédiaires étrangers dans les pays d’accueil, dont la France. «L’absence d’un modèle de supervision unique européen conduit aujourd’hui à des situations d’arbitrage réglementaire entre les États membres», déplore Robert Ophèle.

Déjouer le risque de «green washing»

D’ores et déjà la moitié des 12.000