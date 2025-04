Placements : est-ce encore le bon moment pour investir dans l'or ?

Est-ce le bon moment pour investir sur l'or ? ( Crédits photo: © Gilles Paire - stock.adobe.com)

Alors que le cours de l'or s'est envolé, dépassant son plus haut niveau historique, est-il encore pertinent d'investir dans ce métal jaune ? Zoom sur l'avis des experts et sur les alternatives à considérer.

Plus de 3 000 dollars l'once d'or : le cours actuel du métal jaune n'a jamais atteint un tel niveau. Un phénomène historique qui peut inciter les particuliers à investir dans ce métal précieux. Mais le cours de l'or peut-il encore augmenter ? Existe-t-il des placements alternatifs plus performants ? Grâce aux avis d'experts du milieu financier, découvrez s'il est encore temps d'investir dans l'or, ou s'il est préférable d'envisager d'autres options pour placer son argent.

Le prix de l'or multiplié par 10 en l'espace de 25 ans

À plus de 3 000 dollars l'once d'or, soit plus de 96 000 dollars le kilo, le métal jaune a de quoi attirer l'œil des investisseurs. En l'espace de 25 ans, son cours a ainsi été multiplié par 10. Et si l'or performe autant, c'est avant tout par ce qu'il est considéré comme étant la valeur refuge par excellence, même lorsque les crises économiques et politiques se succèdent. Pour Alain Carbonne, professeur d'économie et ancien membre de la Direction générale du Trésor : "C'est une matière première qui est très rare et a toujours de la valeur. On lui accorde un certain prestige".

Les particuliers ne sont d'ailleurs pas les seuls à s'intéresser à l'or. Les Etats-Unis, premiers possesseurs de lingots d'or au monde, en détiennent non moins de 8 133 tonnes, soit une réserve de valeur d'environ 777 milliards de dollars au cours actuel du métal jaune. La France se classe quant à elle à la quatrième place mondiale, avec 2 437 tonnes d'or, derrière l'Allemagne et ses 3 352 tonnes d'or, et l'Italie avec 2 452 tonnes conservées.

Est-il encore temps d'investir dans l'or ?

Alors que le prix de l'or n'a cessé de grimper au cours des derniers mois, la question de savoir s'il est encore temps d'investir dans cette valeur se pose. Pour l'économiste et directeur du Cercle de l'Epargne Philippe Crevel, ce n'est "pas forcément le meilleur moment d'acheter". Et pour cause : "Le point d'entrée est très cher". Bien que les craintes d'un conflit mondial puissent jouer en la faveur de l'or, l'économiste recommande aux particuliers de montrer prudents : "On n'est pas à l'abri d'une baisse rapide !".

Philippe Crevel ajoute également que l'or a un inconvénient de taille : "Cela ne rapporte rien. Pas d'intérêt, pas de dividendes…". Les seuls gains financiers possibles grâce à l'or sont ceux générés par d'éventuelles plus-values. Alain Carbonne, de son côté, souligne que, sur le long terme, le marché des actions est plus performant. À titre d'exemple, il cite la performance annualisée du S&P 500 qui, depuis décembre 1987, a atteint les 9 %, contre 5 % pour l'or sur la même période.

Quelles sont placements alternatifs à l'or ?

Pour placer son argent, il existe une multitude d'alternatives à l'achat d'or. D'autres actifs financiers peuvent ainsi être considérés comme des valeurs refuges, à l'image de certaines devises. Alain Carbonne évoque notamment le franc suisse : "Cela marche très bien, car son cours augmente tendanciellement". Philippe Crevel, quant à lui, cite le dollar américain : "C'est la vraie monnaie de réserve ! Les États-Unis sont la première puissance économique et militaire mondiale".

Jean-Michel Beacco, professeur en finance à Paris Dauphine et président du département Sciences économiques, gestion, finance de l'école des Ponts, évoque quant à lui d'autres métaux tels que le nickel, le lithium ou encore le cobalt, essentiels pour la fabrication de composants électroniques. Il cite également le cas des cryptomonnaies : "À terme, tout le monde en voudra dans son portefeuille". Mais attention : le cours de ces actifs peut être extrêmement volatile.