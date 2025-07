Épargne réglementée : un refuge prisé malgré la baisse des taux

L’épargne réglementée demeure un pilier de la stratégie des Français, soutenant à la fois leur sécurité financière et le financement de l’économie. (Crédit photo : Shutterstock)

Selon le rapport que vient de publier la Banque de France, l'épargne réglementée continue d'attirer les Français. Malgré une normalisation des taux d'intérêt, les livrets réglementés restent au cœur de la stratégie d'épargne des ménages, avec un rôle central pour le financement de l'économie.

Un outil de protection du pouvoir d'achat

Face à une inflation en repli (0,9 % en juin 2025), les livrets réglementés continuent d'assurer une rémunération attractive. Le Livret A, à 3 % pendant une bonne partie de l'année 2024, offre une performance supérieure à l'inflation. Même après sa baisse à 2,4 % en février 2025, puis à 1,7 % prévue en août, son rendement net reste favorable, grâce notamment à son exonération fiscale. Le Livret d'épargne populaire (LEP), quant à lui, a été encore plus généreux, culminant à 5 % début 2024 avant de s'établir à 3,5 % en début 2025.

Cette politique de soutien au pouvoir d'achat a renforcé l'attrait de l'épargne réglementée. Elle représente désormais 15 % du patrimoine financier des ménages, soit 956 milliards d'euros d'encours fin 2024.

Le LEP : une dynamique en faveur des ménages modestes

Conçu pour les plus modestes, le LEP poursuit sa croissance avec 1 million de livrets supplémentaires en 2024, portant leur nombre à près de 12 millions. Sa collecte nette atteint 5,6 milliards d'euros.

Le taux de détention progresse : 38 % des ménages éligibles possèdent désormais un LEP, soit 5 points de plus qu'en 2023. L'essor est visible sur tout le territoire : tous les départements enregistrent une croissance de l'encours, parfois supérieure à 20 % dans certains départements ultramarins.

Livret A et LDDS : toujours au cœur de l'épargne

Le Livret A reste le champion de l'épargne française avec 432 milliards d'euros d'encours, en hausse de 28 milliards en 2024. Un tiers des ouvertures concerne les étudiants ou les enfants mineurs.

Le LDDS, lui, connaît une dynamique comparable avec un encours de près de 160 milliards, bien que les retraités y soient sous-représentés.

Les mouvements mensuels sur ces produits montrent un usage régulier : en moyenne, un mouvement par mois est enregistré, souvent supérieur pour les livrets les mieux dotés.

Une épargne utile : logement, PME et transition écologique

Au-delà de la protection des ménages, l'épargne réglementée finance des secteurs clés. En 2024, 193 milliards d'euros ont été consacrés au logement social et à la politique de la ville (+7 % sur un an), et 245 milliards à la transition écologique. Par ailleurs, plus de 115 milliards ont permis de financer les PME, un soutien bienvenu dans le contexte économique actuel.

Une concentration croissante des encours

L'étude détaillée des dépôts montre une forte concentration : 20 % des livrets A les plus fournis concentrent à eux seuls 65 % des encours. De même, 12 % des livrets ordinaires détiennent plus de 20.000 euros, représentant 83 % des encours totaux. Cette tendance interroge sur l'accès à ces produits pour les publics les plus fragiles.

Vers une stabilisation en 2025 ?

Alors que les taux poursuivent leur normalisation, la collecte sur les livrets réglementés tend à se stabiliser. Mais l'épargne réglementée conserve sa pertinence : sûre, liquide, et socialement utile, elle reste une brique essentielle du paysage financier français.

Si les taux baissent, la confiance des Français dans les produits d'épargne réglementée reste élevée. À la croisée des enjeux sociaux, économiques et écologiques, ces livrets jouent un rôle central dans l'épargne des ménages et dans le financement de l'avenir.