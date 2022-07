Placements : comment faire face au choc de l'inflation qui dure

Le choc d'inflation dure plus longtemps que prévu avec la poursuite de la guerre - militaire et épidémique. (© Fotolia)

La poursuite de la guerre en Ukraine et la reprise de l’épidémie en Chine maintiennent l’inflation à des niveaux élevés, nourrie par la hausse des cours de l'énergie et des matières premières. Dans ce contexte, quelles solutions existent pour protéger votre argent ?

Le redémarrage progressif de l’économie mondiale à la sortie de la crise sanitaire avait déjà créé des goulots d'étranglement dans les chaînes d’approvisionnement et favorisé la hausse des prix.

Mais l’invasion de l'Ukraine par la Russie et la volonté persistante de Vladimir Poutine de prolonger le conflit armé ont amplifié ce rebond de l'inflation, entretenu par la flambée des prix du pétrole, du gaz et des matières premières (agricoles, métaux, etc). La reprise de l’épidémie en Chine alimente ces tensions du fait de l’application de la politique zéro Covid par les autorités chinoises et du faible taux de vaccination dans le pays.

Pic d'inflation ?

Certains indicateurs semblent montrer qu’un pic d’inflation pourrait avoir été atteint aux États-Unis, comme dans certains pays d’Europe de l’Ouest. Mais la spirale de la hausse des prix s’est installée dans les anticipations et les comportements. Les demandes de hausses de salaires collectives, rendues nécessaires par l’augmentation du coût de la vie, vont auto-entretenir désormais l’inflation. Les banques centrales et les gouvernements, qui se sont trompés sur l’ampleur de cette émergence de l’inflation depuis 2021, n’osent plus faire de prévisions trop positives, de peur d’être à nouveau démentis par les faits.

Le 12 juillet, le prix du baril de Brent évoluait autour de 105 dollars, en repli par rapport à ses plus