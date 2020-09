Placements 2020-2021 : comment gagner plus que le Livret A ?

Que faire face à des rendements réels (après inflation) négatifs ? (© Fotolia)

Le virus révolutionne l'art de bien investir son argent. Les décisions à prendre pour vos placements, en cette période bouleversée, où les vedettes (Livret A, PEL, assurance vie en euros) rapportent moins que zéro déduction faite de l'inflation.

La période d'incertitude actuelle pousse à privilégier la sécurité et la liquidité pour vos placements. Du coup, vous êtes nombreux à détenir un Livret A et un LDDS au plafond et vous nous écrivez pour savoir où placer votre excédent de liquidité. Éléments de réponse.

PEA, nouveau PER (plan d'épargne retraite créé par la loi Pacte de 2019), épargne logement, contrat d'assurance vie, compte-titres ordinaire (CTO), investissement Pinel, immobilier ancien avec travaux : l'offre de placements n'a jamais été aussi abondante.

Tous ces produits et/ou enveloppes fiscales présentent des atouts, mais aussi des limites en termes de rentabilité, risque, fiscalité, frais, disponibilité. C'était vrai avant la Covid, ça l'est toujours aujourd'hui.

«L'euthanasie du rentier»

Répondre à votre besoin de sécurité en mettant en avant des solutions d'investissement sans risques (livrets bancaires, PEL, CEL, contrat d'assurance vie en euros) n'est plus satisfaisant. Car le virus et ses conséquences économiques ont accéléré la baisse des rémunérations.

Désormais, les placements sécurisés rapportent moins que l'inflation après impôts et prélèvements sociaux. Ce qui revient à dire que leurs détenteurs s'appauvrissent. «L'euthanasie du rentier», pour reprendre la célèbre formule de Keynes, n'est tout simplement pas acceptable pour un magazine comme Le Revenu