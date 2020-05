Pierre papier : le match SCPI contre foncières cotées

Les SCPI et les foncières sont deux manières d'investir dans l'immobilier sans acheter des biens en direct. (© DR)

Même si les rendements baissent en 2020, les SCPI demeureront imbattables pour se constituer un capital à partir de rien. Les foncières cotées en Bourse (SIIC) s'adressent aux épargnants avisés à la recherche d'une valorisation de leur capital à moyen, long terme. Comparaison !

Faut-il craindre de mauvaises performances en 2020 pour les SCPI ? Conseillez-vous aujourd'hui d'acheter ou de vendre Gécina ? Quelle est votre opinion sur les sociétés immobilières (SCI) accessibles dans les contrats d'assurance vie ?

En ces temps de crise sanitaire, vous êtes nombreux à nous interroger sur la pierre papier, qui rassure certains investisseurs particuliers mais en inquiète d'autres.

Pour vous aider à y voir plus clair et à vous faire votre propre opinion, Le Revenu a comparé les atouts et limites des SCPI et des sociétés d'investissement immobilier cotées en Bourse (SIIC) - ou foncières cotées - dans la conjoncture actuelle, en utilisant sa grille d'analyse traditionnelle des meilleurs placements.

Fiscalité : avantage aux foncières cotées

La quote-part de loyers nets de frais de gestion versée chaque trimestre (parfois chaque mois) aux porteurs de parts de SCPI est taxée dans la catégorie des revenus fonciers.

Les loyers s'ajoutent donc à votre pension ou à vos revenus d'activités et sont imposés à votre taux marginal (30 ou 41% pour un cadre), plus prélèvements sociaux (17,2% en 2020), soit 47,2% ou 58,2% de ponction totale.

Quant à la plus-value à la revente, elle est taxée à 36,2% après abattements pour durée de détention. La taxation des foncières cotées, non éligibles au PEA, est bien inférieure puisque