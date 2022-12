Pierre Havet «Le dividende est la rémunération du capital»

Pierre Havet, délégué général de l’association Fondact. (© DR)

En pleine polémique sur la taxation des supers profits, le gouvernement tente de trouver une troisième voie en mettant en œuvre la proposition de campagne d’Emmanuel Macron d’un dividende salarié. Mais ces mesures ne font pas l’unanimité chez les spécialistes de l’épargne salariale. Les explications de Pierre Havet, délégué général de l’association Fondact, qui regroupe une centaine d’entreprises de toutes tailles et qui est présidée par Benoît de Ruffray, PDG d’Eiffage.

Chargé d’une mission sur le partage de la valeur, l’eurodéputé Pascal Canfin envisage d’instaurer un dispositif de dividende salarié obligatoire pour toutes les entreprises, ainsi qu'une « super participation » dans celles qui versent des superdividendes. Fondact n’y est pas favorable, pourquoi cette position ?

Nous estimons que «Le terme «dividende salarié» prête à confusion ! Le dividende salarié est pour le moment un concept « marketing » un peu flou, et en tout cas à préciser dans le cadre de la négociation interprofessionnelle en cours. Pour rappel, le dividende est la rémunération du capital, c’est-à-dire une rétribution payée à une personne ayant des actions d’une entreprise. L’idée de conditionner la distribution de dividende aux actionnaires au paiement du «dividende salarié», nous paraît aller à l’encontre de la liberté de choix du dispositif de partage de la valeur par l’entreprise. Il existe en la matière assez d’options ! Le partage de la valeur nécessite en principe d’avoir développé un dialogue entre employeurs et salariés afin d’obtenir un accord mutuel qui peut ou non prévoir de l’actionnariat salarié.

Refusez-vous les mesures coercitives ?

Notre association promeut avant tout la liberté de choix de chaque entreprise sur les dispositifs qu’elle préfère et qui s’adaptent le mieux à ses besoins. Nos adhérents sont