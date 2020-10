Picardie : un PV de stationnement de 9 125 euros mis en place dans une commune

Les cartes de stationnement « invités » sont normalement destinées aux invités des habitants, à leurs proches. (Pixabay / LYRL)

Le maire de Saint-Valery-sur-Somme (Somme) a décidé de faire pression sur les propriétaires de gîtes et de locations saisonnières, qui distribuent des cartes de stationnement « invités » à tous clients. Les touristes, qui auront cette carte en main, risquent bientôt une amende de 9 125 euros, soit le montant du stationnement à l'année dans la ville.

Les contrevenants au stationnement dans la commune de Saint-Valery-sur-Somme (Somme) seront désormais punis d'une amende de... 9 125 euros. Tous les automobilistes ne sont pas concernés, seulement les touristes résidant momentanément sur la commune. Stéphane Haussoulier, maire de cette petite ville de Picardie, a expliqué vendredi 16 octobre les raisons pour une telle mesure au micro de France Bleu Picardie.

Des cartes « invités » prêtées aux clients

L'élu souhaite en effet en finir avec les cartes de stationnement « invités » que les gérants de gîtes et de locations saisonnières distribuent à leurs clients. À Saint-Valery-sur-Somme, ces cartes, qui coûtent 20 euros par an, permettent aux habitants d'offrir le stationnement gratuit sur l'ensemble de la ville à leurs proches et invités.

Mais cette utilisation doit rester exceptionnelle et cantonnée au cadre privé. Or, Stéphane Haussoulier a constaté au cours de l'été 2020 que les propriétaires de gîtes et logements détournaient ces cartes de leur usage initial en les prêtant à leurs clients.

L'équivalent du stationnement quotidien sur un an

Passablement agacé, le maire a décidé d'opter pour la sanction. Les touristes surpris en train d'utiliser cette carte de stationnement seront dorénavant sanctionnés d'une amende de 9 125 euros, soit 365 fois le prix d'un stationnement à la journée, à savoir 25 euros.

« Je trouve ça assez petit bras dans le sens où ces gens ont tout de même la capacité de vous demander entre 800 et 1 000 euros la semaine, explique le maire, et ne sont pas capables d'acheter éventuellement la carte de stationnement normal à 40 euros la semaine. » Selon Le Parisien, 80 cartes « invités » ont été distribuées sur la commune et une dizaine d'entre elles serait détournée de leur usage initial. La mesure sera mise en application en 2021.