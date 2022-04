Peut-on couper le chauffage collectif plus tôt pour faire des économies?

Le chauffage dans les copropriétés est généralement arrêté le 15 avril voire en mai, selon la météo. Mais la flambée des prix de l’énergie pourrait changer la donne.

Début avril, c’est toujours la même question dans les 700 et quelques milliers de copropriétés en France: quand faut-il couper le chauffage ? Aucune loi n’impose de date officielle pour celles qui utilisent un chauffage collectif, comme pour leur remise en route. En effet, la mise à l’arrêt varie d’une région à l’autre, selon que leur climat soit chaud ou froid et donc que les besoins en chauffage soient importants ou pas.

Pour les logements privés, c’est le syndic qui fixe la date soit en application d’une clause prévue dans le règlement de copropriété , soit à la suite d’une décision prise en assemblée générale. Idem pour les HLM , c’est le bailleur social qui est à la manœuvre. Généralement, les chauffages sont mis à l’arrêt le 15 avril voire « entre mi et fin mai » pour les logements sociaux à Paris. « Nous réfléchissons à l’hypothèse, dans le contexte d’envolée des prix de l’énergie, d’une coupure plus précoce que les années précédentes , à la même date et pour l’ensemble des locataires », confie Cyrille Fabre, directeur de l’exploitation chez Paris Habitat, le principal bailleur social de la capitale.

Côté logements privés, rien ne vous empêche de demander que le chauffage soit coupé avant cette date. À condition que le contrat passé entre le chauffagiste et la copropriété prévoit cette possibilité. Si tel est le cas, vous devez vous adresser au conseil syndical. Votre demande sera validée si elle est motivée et partagée par suffisamment de copropriétaires. Le taux d’acceptation est librement fixé par chaque copropriété.

Des températures plus clémentes sont l’explication couramment avancée pour réclamer la fermeture du chauffage. En règle générale, la température intérieure doit être significativement inférieure à 19 degrés pour que la demande de maintien du chauffage soit jugée acceptable. Mais une autre raison financière, ô combien d’actualité, peut aussi justifier cette décision. La guerre en Ukraine a fait flamber les prix de l’énergie . Une envolée que les copropriétés ont subie de plein fouet, les obligeant à remettre au pot pour couvrir les charges exceptionnelles.

Un dispositif compliqué pour les copropriétés

Pour les protéger contre cette forte hausse, le gouvernement a intégré en urgence les copropriétés et les HLM à la liste des logements concernés par le bouclier tarifaire, alors qu’ils ne l’étaient pas dans un premier temps . Grâce à ce dispositif, les particuliers bénéficient d’une compensation financière équivalente à la hausse subie entre le 1er novembre 2021 et le 30 juin 2022, date de l’échéance du bouclier tarifaire qui sera bientôt prolongée jusqu’à fin 2022 . Problème: le mécanisme n’est toujours pas effectif car il est complexe à mettre en œuvre. « Il faut calculer l’aide à laquelle chaque copropriétaire a droit . Le souci du gouvernement était de cibler uniquement les habitations », souligne Jean-Marc Torrollion, président de la Fédération nationale de l’immobilier. Problème: les logements sont certes majoritaires mais pas seuls. On peut trouver aussi des commerces ou des locaux occupés par des professions libérales. Ce qui complique donc le décompte au cas par cas.

Pour accélérer le processus, les syndics ont trouvé la parade: ils proposent que la compensation financière soit versée à toutes les copropriétés composées d’au moins 75% de locaux d’habitation, quel que soit le profil du local (habitation ou pas). Le gouvernement est sur le point d’approuver cette proposition mais a toutefois décidé de relever le seuil de locaux résidentiels à 80%. Pour les copropriétés où le taux est inférieur à 80%, les syndics devront user de la méthode à l’ancienne: le décompte à la main. Un décret doit être publié en fin de semaine.

Le temps presse car, pour beaucoup de copropriétés, les contrats de livraison du gaz arrivent à échéance et il faut déjà négocier le suivant. Or, entre le moment où les premiers ont été signés et aujourd’hui, les prix ont triplé voire quadruplé. Et ces envolées risquent de mettre beaucoup de copropriétés à genoux. « La plupart peuvent absorber les surcoûts mais pas les plus petites , affirme Jean-Marc Torrollion. Ce pansement tarifaire ne préjuge en rien les négociations très difficiles que nous aurons avec nos fournisseurs .» Soit les syndics arrivent à obtenir un lissage de la hausse des prix de l’énergie dans le temps, soit ils devront négocier au mois le mois en espérant une baisse des tarifs cet été.