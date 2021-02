Performance 2020 des fonds immobiliers : 4,18% pour les SCPI et - 1,54% pour les OPCI

Le taux de distribution 2020 des SCPI s'est maintenu à un niveau attractif avec 4,18 % (Crédit photo: 123RF)

ASPIM et IEIF ont publié les statistiques du marché des SCPI et des OPCI grand public pour l'année 2020. En dépit de la crise sanitaire et économique, les deux principaux fonds d'investissement immobilier à destination du grand public ont maintenu des niveaux de collecte élevés.

SCPI : un niveau de collecte élevé et un taux de distribution attractif malgré le contexte

Si en 2020, sous l'effet de la crise sanitaire, la collecte nette des SCPI est en baisse de plus de 29% par rapport à 2019 (à 6,03 milliards d'euros), cela constitue tout de même la troisième plus forte collecte de l'histoire des SCPI. Le marché des SCPI a bénéficié d'un bon premier trimestre (2,56 milliards d'euros) et d'un rebond au cours du dernier trimestre (1,56 milliard d'euros).

Les SCPI ont continué d'investir (8,4 milliards d'euros d'acquisitions en 2020 contre 9,2 milliards en 2019) dans les bureaux (65%), les locaux commerciaux (15%), la santé et résidences de service pour seniors (8%), la logistique et locaux d'activité (5 %) et enfin l'hôtellerie (4 %), le résidentiel, les crèches/écoles, les locaux mixtes (3%).

Les investissements sont d'abord situés à l'étranger (40 %, dont 14 % en Allemagne, 7 % aux Pays-Bas et 6 % au Royaume-Uni), puis en Ile-de-France (38 %, avec 11 % à Paris) et en régions (22 %). Les SCPI ont également continué à arbitrer des actifs (1,2 milliard d'euros contre 1,7 milliard en 2019), principalement des bureaux (77%) localisés en Ile-de-France (70%).

Le taux de distribution 2020 des SCPI s'est maintenu à un niveau attractif avec 4,18 % (contre + 4,4 % en 2019). Les sociétés de gestion ont accompagné les locataires les plus impactés par la crise sanitaire en reportant les loyers et ont ainsi réussi à contenir le niveau des impayés. Par ailleurs, elles ont également puisé dans leurs réserves pour maintenir un taux de distribution intéressant.

Le prix moyen de la part affiche même une hausse de + 1,12%.

Au 31 décembre 2020, la capitalisation des SCPI atteignait 71,4 milliards d'euros, en hausse de 9 % sur un an.

OPCI grand public

En 2020, la collecte nette des OPCI grand public est en baisse de 29,7% par rapport à 2019 (à 1,95 milliard d'euros), pénalisée par la baisse de performance provoquée par la chute boursière des foncières cotées (qui représentent 8% de l'actif net des OPCI au 31 décembre 2019).

Selon l'indice IEIF OPCI Grand Public, la performance annuelle 2020 dividendes réinvestis s'établit à - 1,54%. La valorisation des parts recule de -2,87% sur un an, tandis que les versements de dividendes ont apporté un rendement courant de + 1,33 %.

Grâce au rebond des marchés boursiers en fin d'année, les OPCI ont enregistré une hausse des valeurs liquidatives de + 0,9 %.

Pour Jean-Marc Coly, Président de l'ASPIM, « Comme la plupart des acteurs économiques, dont ils sont les partenaires, les fonds immobiliers ont connu une année 2020 inédite par la complexité des enjeux auxquels ils ont dû faire face. Nous pouvons nous féliciter qu'en dépit des contraintes engendrées par la crise sanitaire, la collecte des fonds immobiliers se soit maintenue à des niveaux élevés, assurant au marché une bonne liquidité. Dans l'intérêt des porteurs de parts, les sociétés de gestion ont su se mobiliser pour accompagner les entreprises locataires les plus en difficulté (commerçants, restaurateurs, hôteliers). Des fondamentaux solides ont permis aux fonds de tenir leur promesse de performance. Si 2021 s'annonce comme une nouvelle année difficile pour l'économie, je ne doute pas de la capacité des fonds immobiliers à confirmer dans le temps toute leur attractivité dans l'univers des produits d'épargne. »