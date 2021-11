Le Plan d'Epargne Retraite - PER - connait un vif succès, dépassant même les projections initiales, en dépit de frais encore élevés.

PER, un succès évident mais des frais importants

Le PER séduit un nombre massif de Français

Bercy alerte sur les frais trop élevés

Conçu pour compléter les pensions de retraite via un système de capitalisation, le PER fête ses deux ans d'existence de la plus belle des manières. Selon les chiffres publiés par la FFA - Fédération française de l'Assurance - et relayés par le Ministère de l'Economie, ce sont non moins de 3,8 millions de personnes qui ont ouvert un PER. Rien que sur le mois d'août, la barre des 2 millions de PER a même été franchie. A l'arrivée, le plan d'épargne retraite fait même mieux qu'initialement escompté car Bercy planchait sur 3 millions de PER ouverts d'ici 2022. C'est le constat dressé par Bruno le Maire qui s'est félicité du succès de ce produit d'épargne à long terme dont les résultats sont "au-delà de nos espérances". En tout et pour tout, ce sont déjà non moins de 29,4 milliards d'euros d'encours pour les PER individuels qui ont été constitués à ce jour et plus de 12,6 milliards d'euros pour les PER collectifs. Lors d'un point presse datant de fin septembre, le Ministre de l'Economie donnait des explications sur le succès du PER, un "succès extraordinaire" même selon les déclarations du locataire de Bercy. Pour le Ministre, il s'agit d'un produit d'épargne "plus attractif, plus simple" qui bénéficie d'une fiscalité attractive et d'une souplesse de fonctionnement avantageuse. Il en effet possible pour les épargnants de récupérer leur épargne en capital, en rente mensuelle et même de façon anticipée dans certaines situations telles que l'invalidité ou le décès du conjoint.Le PER a beau séduire un nombre significatif de personnes, force est de constater que les frais pratiqués sont élevés, trop élevés même pour le ministre qui déclarait à cet égard "je considère que les acteurs du marché prélèvent trop de frais". La FFA a tenu ses comptes et il en ressort que les assureurs et les banques qui commercialisent les PER prélèvent en moyenne 3,18% de commission en frais divers : frais d'arbitrage, frais de gestion, frais de transfert, frais sur arrérage... La liste est longue et la note est salée pour l'épargnant. Une situation que Bercy entend clarifier, Bruno le Maire s'étant montré très clair sur la question : "Les acteurs du marché prennent des commissions ou frais excessifs et il est nécessaire de prendre des mesures pour les faire baisser. Nous sommes dans un moment où la question du pouvoir d’achat préoccupe nos compatriotes et nous assumons notre rôle de gardiens de l’ordre économique en cherchant à faire baisser les frais partout où cela est possible". Les pistes envisagées pour y remédier ne sont pas particulièrement contraignantes, mais devraient produire leurs effets. Le gouvernement compte ainsi enjoindre les acteurs du marché à délivrer à leurs clients une fiche récapitulative de l'intégralité des frais qu'ils pratiquent. Une manière de pouvoir faire davantage jouer la concurrence entre les banques et les assureurs et d'ainsi s'adresser au mieux offrant.