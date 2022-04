Pénurie d'huile de tournesol : quelles alternatives pour les consommateurs ?

Olive ou colza ? Les avis divergent entre nutritionnistes et économistes.

L' huile de tournesol est devenue le nouvel or jaune ces dernières semaines. En cause, des pénuries d'approvisionnement liées à la guerre en Ukraine , premier exportateur d'huile de tournesol dans le monde.

Les rayons d'huiles des supermarchés sont actuellement vides, notamment à Carrefour et Casino. D'après les données de l'analyste Nielsen, les taux de disponibilité de bouteilles d'un litre d'huile de tournesol de marque distributeur se situaient entre 86 et 100% en janvier dernier. Aujourd'hui, ils s'élèvent à 2% dans les magasins des groupes Carrefour et Casino, contre 49% chez Leclerc et 92% chez Intermarché . Malgré ce taux général, certains rayons des enseignes Intermarché sont en rupture stock, comme à Nice où une pancarte indique aux clients qu'en raison « de conflits à l'est de l'Europe, l'approvisionnement en huile de tournesol reste compliqué ». Les consommateurs sont ainsi limités à l'achat d'une bouteille d'huile (colza ou tournesol) par famille et par jour, exception faite sur l'huile d'olive.

L'huile d'olive pour le nutritionnel...

La nutritionniste Charlotte Debeugny recommande d'ailleurs l' huile d'olive plutôt que l'huile de tournesol. Contrairement à une idée répandue, « elle est parfaite pour la cuisson à la poêle, il faut la choisir extra-vierge et assez douce pour éviter d'avoir le goût dans les plats », indique-t-elle. Les huiles de pépins de raisin et de cacahuète peuvent aussi servir à la friture. « L'huile de colza est plutôt à utiliser pour les gâteaux », complète Charlotte Debeugny.

Parmi les autres possibilités, figurent le beurre ou les huiles de palme et de coco. « Mais attention aux graisses saturées qui augmentent le cholestérol. L'apport quotidien maximal recommandé est de 30 grammes pour les hommes, contre 20 grammes pour les femmes », rappelle la nutritionniste. Elle ajoute que « pour la salade, c'est mieux d'utiliser l'huile de noix ou de noisette », à condition de ne pas la faire cuire, au risque de voir apparaître certains composés indésirables. C'est le cas aussi de l'huile de lin, « à ne pas faire chauffer », selon les indications inscrites sur la bouteille.

... et l'huile de colza pour le porte-monnaie

Au niveau des prix, toutes les huiles s'envolent depuis le mois de janvier. D'après les chiffres de Nielsen, la bouteille Isio 4 d'un litre est ainsi passée de 2,93 euros en janvier à 3,17 euros fin mars (+7,5%). L'huile Fruit d'or a augmenté de 5,6%, passant de 3 euros à 3,19 euros. L'huile d'olive Puget a aussi connu une hausse importante, de 7,39 euros à 7,89 euros entre le 1er janvier et le 27 mars (+6%). « En plus de l'inflation, les oliviers sont victimes du réchauffement climatique depuis une dizaine d'années, ce qui renchérit mécaniquement les prix de l'huile d'olive », précise Bruno Parmentier, économiste spécialisé dans les questions agricoles et alimentaires.

Il conseille ainsi l'huile de colza comme première alternative à l'huile de tournesol, vantant également la « production française ». D'après lui, la pénurie mondiale d'huile de tournesol devrait durer jusqu'à début 2023. La Banque mondiale prévoit des « prix élevés jusqu'en 2024 ». « En France, il est probable que les agriculteurs produisent davantage d'huile de tournesol, dont la récolte est prévue pour le mois d'octobre, ce qui pourrait réguler la demande dans l'Hexagone », estime Bruno Parmentier.