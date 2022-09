Patrimoine : un Français sur deux dispose de plus de 128 000 euros d'actifs financiers ou non

Le montant moyen du patrimoine dont dispose les Français a augmenté de 9% en un an. Photo d'illustration. (Geralt / Pixabay)

Le patrimoine médian s'établit à environ 128 000 euros en France selon une récente étude du Crédit Suisse. Cela signifie qu'un Français sur deux est 1,5 fois plus riche qu'un Américain et 2,3 fois plus qu'un Allemand. Ce montant a par ailleurs connu une importante hausse annuelle.

Les Français disposent virtuellement d'un patrimoine plus avantageux que les Américains et les Allemands. Le patrimoine médian des adultes français atteignait en effet l'an dernier à 144 983 dollars, soit près de 128 000 euros au taux de change moyen de 2021. Ce chiffre a été communiqué par le Crédit Suisse mardi 20 septembre dans son Global Wealth Report relayé par BFMTV . Il signifie qu'au moins un Français sur deux dispose de cette somme. Ce patrimoine médian est en hausse de 9 % sur un an, gonflant de 12 000 dollars.

L'Allemagne et les Etats-Unis étonnent

En matière de patrimoine financier, les Français se situent dans la tranche haute à l'échelle mondiale. Certes, ils sont largement dépassés par les Belges et leurs 269 515 dollars de patrimoine médian ou encore les Australiens (256 336 dollars). Mais ils sont proches des Britanniques (140 299 dollars), des Japonais (134 919 dollars) et des Italiens (117 224 dollars). Parmi les éléments les plus surprenants du rapport figurent la position de l'Allemagne et celle des Etats-Unis.

Le patrimoine américain médian atteint 93 271 dollars et en Allemagne, le montant ne dépasse pas 61 741 dollars. Les deux pays sont pourtant connus pour leurs économies dynamiques accompagnées d'un taux de chômage faible. La comparaison de ces données montre qu'en prenant en compte le patrimoine médian, un Français est en théorie 1,5 fois plus riche qu'un Américain et 2,3 fois plus qu'un Allemand. Les auteurs du rapport expliquent le phénomène par une meilleure répartition des richesses en France.

Le poids des ultra-riches

Dans notre pays, les personnes faisant partie du 1 % le plus aisé représentent 22,3 % de la fortune totale. Cette même proportion est de 31,7 % en Allemagne et 35,1 % aux Etats-Unis. La tendance change néanmoins lorsqu'on s'appuie sur le patrimoine moyen, donc sans tenir compte de la répartition. Aux Etats-Unis, il s'élève à 579 050 dollars contre 322 070 dollars en France. Il y a en effet davantage de grandes fortunes outre-Atlantique, ce qui élève la moyenne.

Le podium des pays les plus inégalitaires est composé de l'Inde (40,6 %), du Brésil (49,3 %) et de la Russie (58,6 %). En Allemagne, le patrimoine moyen reste cependant inférieur à celui des Français, atteignant 257 000 dollars. L'immobilier joue un rôle dans la situation. Le prix moyen au m2 pour un appartement est de 4 008 euros en France contre 2 959 euros outre-Rhin. Cela signifie, qu'à surface égale, un propriétaire français est virtuellement plus riche qu'un Allemand.