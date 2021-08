Patrimoine : neuf affirmations vraies ou fausses sur l'assurance vie, l'or, les SCI...

Découvrez un nouveau «vrai-faux» du Revenu. (© DR)

bitcoin, assurance vie, Livret A, SCI, retraite : découvrez si ces neuf affirmations sont vraies ou fausses.

Le Revenu est favorable au bitcoin d'investissement

FAUX L'engouement pour les cryptomonnaies interpelle, voire inquiète.

«Gardez à l'esprit que le bitcoin repose sur un marché non régulé, cette monnaie virtuelle n'a pas de cours officiel. Il s'agit d'un environnement informatique qui a ses propres règles, qui peut s'avérer non adapté aux personnes qui ne sont pas suffisamment technophiles et averties. Compte tenu de sa forte volatilité, ce marché est risqué», écrit l'AMF, le gendarme des placements, dans un communiqué qui commence à dater (15 novembre 2017) mais demeure d'actualité. Le Revenu partage cette analyse.

L'assurance vie est une assurance en cas de décès

FAUX L'assurance vie est un contrat d'épargne qui vous lie avec un assureur. Les sommes déposées peuvent être récupérées à tout moment en bénéficiant d'une fiscalité portant uniquement sur les intérêts et dégressive dans le temps. À votre décès, les capitaux sont versés, dans des conditions fiscales très avantageuses, aux personnes de votre choix.

Le Livret A a fêté son bicentenaire le 22 mai 2018

VRAI Créé en même temps que la Caisse d'Épargne de Paris, ce livret réglementé sans impôts et sans risques a fêté ses 200 ans le 22 mai 2018. Même si sa rémunération (0,5%) se situe actuellement à son plus bas niveau, il