Pass Culture: 500 € pour chaque jeune de 18 ans

crédit photo : Syda Productions/Shutterstock / Syda Productions

Conformément à une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, un Pass Culture, à destination des Français de 18 ans, a été créé en février 2019. Crédité de 500 € par bénéficiaire, ce dispositif vise à faciliter l'accès à la culture. Une application à destination des smartphones permet de dépenser cette somme dans diverses activités.

Une application créditée de 500 € pour les jeunes de 18 ans

Le Pass Culture prend la forme d'une application pour smartphone ayant pour objectif d'encourager la découverte de biens et d'activités culturelles, qui donne accès aux offres culturelles situées à proximité de l'utilisateur dans un délai d'un an à compter de l'activation du compte. Il est destiné aux Français de 18 ans, lesquels reçoivent un crédit de 500 €.

Avec cette somme, les personnes concernés peuvent acheter de la musique, des livres, des jeux vidéos, aller au cinéma ou au théâtre ou encore visiter une exposition. Des partenariats ont été noués avec UGC, Canal+, Deezer, La Fnac et des titres de presse. D'autres acteurs culturels, physiques ou numériques, devraient suivre.

A noter

Pour l'instant, les géants américains Amazon et Netflix ne sont pas partenaires du Pass Culture. Le gouvernement s'y oppose pour diverses raisons.

S'inscrire et utiliser le Pass Culture

Pour recevoir les 500 €, l'utilisateur de 18 ans doit s'inscrire sur l'application et renseigner son identité. L'argent crédité est directement consultable et utilisable via l'application. Une fois activée, cette dernière affiche les offres culturelles en fonction de la géolocalisation du smartphone. En fonction des offres, le bénéficiaire peut pousser l'image vers le haut pour en savoir plus ou balayer l'écran vers la gauche pour passer à une autre.

Le ministère de la Culture met en avant une forme d'autonomie dans le choix des dépenses culturelles. Toutefois, un plafond de dépense de 200 € est prévu pour les biens matériels culturels (achat de livres, y compris numériques, de musique, d'œuvres audiovisuelles sur support physique, d'instruments de musique, de partitions ou d'œuvres d'art), ainsi que pour les offres en ligne (achat d'un accès à de la musique, d'œuvres audiovisuelles, de jeux-vidéo, de livres audios, de conférences, de presse dématérialisés). En revanche, aucun plafond n'est appliqué pour les sorties culturelles.

Un accès limité à certains départements

Le Pass Culture a été lancée début 2019 dans cinq départements (Bas-Rhin, Finistère, Hérault, Seine-Saint-Denis et Guyane) auprès de 10.000 jeunes volontaires. L'expérimentation a depuis été étendue à 150 000 jeunes des Côtes-d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, des Ardennes, du Doubs, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire, du Val-de-Marne et du Vaucluse.. Le Pass Culture devrait être généralisé aux 800 000 jeunes atteignant la majorité chaque année dans toute la France d'ici 2022.

Le Pass Culture est réservé aux jeunes, l'année de leurs 18 ans. Le montant de 500 € par bénéficiaire peut être dépensé en biens culturels physiques ou numériques et pour accéder à des sorties.