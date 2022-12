Dès le 9 janvier prochain, la ville de Paris lance sa propre assurance habitation à tarif préférentiel. Cette offre sera réservée uniquement aux locataires les plus modestes, sous conditions de ressources, du parc social et du parc privé.

Paris propose une assurance habitation intéressante-iStock-olrat

L’obligation d’être assuré

Tous les locataires sont dans l’obligation d’assurer leur logement. L’assurance habitation doit couvrir au minimum les risques incendie, dégât des eaux et explosion. Si le locataire ne respecte pas cette obligation, le propriétaire peut à tout moment décider de résilier le bail et même prendre une assurance pour le compte de son locataire et exiger un remboursement. Cependant, les assurances ont un coût qui peut être une charge supplémentaire importante pour les ménages les plus modestes. C’est pourquoi, la Ville de Paris propose désormais une assurance habitation à tarif préférentiel. « En plus de l’objectif d’amélioration du pouvoir d’achat, il s'agit de permettre au plus grand nombre d’avoir accès à une assurance habitation et d'endiguer les conséquences que cela peut avoir pour les personnes mal assurées ou non assurées (l’absence d’assurance est motif de rupture de bail et d’expulsion) », inscrit la municipalité sur son internet.

Qui pourra bénéficier de cette nouvelle assurance habitation ?

Cette nouvelle assurance habitation est dédiée aux locataires ayant des revenus modestes et à la classe moyenne. Elle est le fruit d’un partenariat avec l’assureur Wakam et le courtier d’assurance Vyv. Elle sera proposée dès le 9 janvier 2023 et couvrira les principaux risques ainsi que le vol, les bris de glace et les dommages électriques. Ainsi, les locataires parisiens du parc social et du parc privé pourront souscrire à cette assurance habitation, sous conditions de ressources. En effet, pour une personne seule, ses revenus ne pourront pas dépasser 24 316 euros par an, soit 2 026 euros par mois. Pour un couple, le seuil est fixé à 36 341 euros par an, soit 3 028 euros par mois. Les plafonds seront actualisés chaque année. Actuellement, cette assurance habitation de la ville de Paris pourrait donc être accordée à environ 400 000 ménages.

Des économies non négligeables

Le premier avantage économique de cette nouvelle assurance habitation est que son prix est le même pour tous les arrondissements de la capitale. En effet, habituellement le prix des assurances varie selon les arrondissements. Les 1er, 3e, 5e et 13e arrondissements de Paris font partie des arrondissements les moins chers, tandis que les 8e, 9e, 16e et 17e arrondissements sont beaucoup plus onéreux. Par ailleurs, selon le comparateur d’assurance Les Furets.com, les ménages modestes économiseraient 50 euros par an pour un studio et environ 60 euros pour un deux pièces. Cette nouvelle assurance habitation ne facture pas non plus de frais de dossier et la franchise, qui reste à la charge de l’assuré en cas de sinistre, est fixée à 120 euros quel que soit le sinistre. Cette nouvelle assurance habitation ne coûtera rien à la ville de Paris puisqu’elle est à la charge de l’assureur et du courtier en assurance.