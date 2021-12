Paris : pour la première fois depuis 2014, les prix de l’immobilier reculent

Est-ce la fin annoncée d’une embellie qui n’en finissait plus de faire grimper les prix parisiens ? Selon BFMTV, qui partage les résultats du dernier baromètre de MeilleursAgents, un comparateur d’agences immobilières, le marché immobilier parisien a nettement reculé en novembre : - 1 % sur l’ensemble des quartiers de la capitale. Une forte baisse mensuelle qui vient amplifier un ressac constaté depuis le début de l’année 2021 : depuis janvier, le prix du mètre carré parisien a baissé de 1,2 %.

Immobilier : baisse des prix dans plusieurs arrondissements parisiens

« Du jamais vu »

« Du jamais vu depuis 2014 », note MeilleursAgents, qui souligne que tous les quartiers et toutes les catégories de logement sont concernés. Ainsi, le prix des petites surfaces baisse de 1 %, tandis que les plus grandes propriétés se négocient à des tarifs reculant de 0,9 %. À noter également : la baisse des prix concerne également la Seine-Saint-Denis, principal « dortoir » des Parisiens. Sur place, les prix ont baissé de 0,6 % en novembre. En revanche, les autres départements franciliens semblent bénéficier d’un regain d’intérêt. Les Yvelines et les Hauts-de-Seine (+ 0,1 %), la Seine-et-Marne (+ 0,2 %), l’Essonne (+ 0,4 %), le Val-de-Marne et le Val-d’Oise (+ 0,6 %) signalent tous des prix en légère hausse.

Immobilier – Île-de-France : jolies villes de bords de Marne

Entre 9 000 et

... Lire la suite sur LePoint.fr