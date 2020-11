Paris : la ligne 1 du métro fait flamber les prix de l'immobilier

Les prix, à l'achat comme à la location, sont en général plus bas en bout de ligne, notamment autour de la Porte de Vincennes. (Pixabay / Free-Photos)

La ligne 1 du métro est la plus empruntée du réseau parisien. Mais trouver un logement aux abords de ses stations peut s'avérer compliqué. Les écarts de prix atteignent 8 992 euros pour un bien neuf avec des prix plus abordables en bout de ligne.

La ligne 1 du métro parisien, la plus utilisée de tout le réseau RATP, traverse Paris d'est en ouest. Mais trouver un logement aux abords de l'historique ligne suppose d'avoir un bon budget, selon une étude menée par Le Parisien avec les chiffres de MeilleursAgents. Le quotidien a calculé le prix au mètre carré des logements situés dans un rayon de 300 m dans Paris et 600 m en petite couronne autour des différentes stations.

Le Paris cliché de Champs-Élysées Clémenceau

Premier constat : le prix moyen des logements sur cette ligne atteint 11 378 euros le mètre carré pour la vente et 30 euros pour la location. L'écart entre les stations les plus chères et les moins chères est du simple au double : pour un bien neuf, le mètre carré coûte 6 607 euros près de La Défense contre 15 599 euros au métro Champs-Elysées Clémenceau.

Les prix constatés à Champs-Elysées Clémenceau, station la plus chère de Paris, s'expliquent par un marché porté par les acheteurs étrangers cherchant un pied à terre et les investisseurs pratiquant la location saisonnière. Ces catégories d'acquéreurs sont à la recherche d'un Paris typique et « carte postale ».

Des prix moins élevés en bout de ligne

De manière générale, les prix semblent plus bas en bout de ligne. De Château de Vincennes à Gare de Lyon, les prix oscillent entre 8 852 euros le mètre carré (Porte de Vincennes) à 10 079 euros (Nation). À l'ouest de Paris, dans le quartier de La Défense, les bas prix à l'achat sont trompeurs et cachent des charges élevées.

« Nous avons quatre immeubles de grande hauteur à La Défense qui obligent à avoir des pompiers sur place », explique Alexandre Audrain, de l'agence CPH immobilier, au Parisien. Cela « fait monter le montant des charges ».