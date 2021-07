Palmarès 2021 des résidences secondaires, notre méthodologie

Notre palmarès exclusif des villes de rêve où installer sa résidence secondaire a été construit sur une série d'indicateurs et de données. Nous vous proposons ici même notre méthodologie détaillée.

Ce classement est réalisé en agrégeant des indicateurs appartenant à trois grandes thématiques: des informations relatives à l'état du marché, qui sont pour la plupart issues des données de notre base «Propriétés Le Figaro», des indicateurs portant sur le cadre de vie au sein de chaque ville et, finalement, des indicateurs relatifs aux loisirs disponibles dans les communes. Les données que nous utilisons sont, à part celles de notre base commerciale, des données publiques, en libre accès.

Pour identifier les cinquante villes classées dans ce palmarès, nous avons sélectionné les communes disposant de plus de 1250 logements, où la proportion de résidences secondaires est supérieure à 20%, et qui comptent le plus d'annonces au sein de la base «Propriétés Le Figaro» durant les trois dernières années (2018, 2019 et 2020).

Une fois ces villes identifiées, nous extrayons pour chacune les indicateurs, puis transformons les données brutes en notes comprises entre 11 et 19. Parfois, quelques corrections ont été appliquées pour mieux définir les écarts entre certains groupes de villes. Finalement, ces notes sont agrégées en une moyenne générale avec des coefficients qui sont précisés ci-dessous. Cette moyenne permet de classer les villes.

Marché

Les critères utilisés pour décrire l'état du marché tel que décrit par notre base «Propriétés le Figaro» (PLF) sont les suivants:

? Le nombre d'annonces en ligne sur la base pendant les trois années précédentes (2018, 2019, 2020) ramené à la population de la ville (d'après Insee 2017). Le coefficient appliqué à ce critère, le plus important car il reflète l'état du marché décrit par la base PLF, est de 5.

? L'évolution du nombre d'annonces publiées sur cette même base entre 2019 et 2020. Le coefficient appliqué à ce critère est de 0,1.

Nous utilisons également les indicateurs suivants:

? Le pourcentage de résidences secondaires au sein de la commune. Source: statistiques Insee sur le logement, 2017.

? L'évolution du pourcentage de résidences secondaires entre 2012 et 2017. Source: statistiques Insee sur le logement, années 2012 et 2017.

Le coefficient appliqué à ces notes est de 0,1.

Cadre

Pour décrire le cadre, nous utilisons trois indicateurs.

? La proportion d'hôtels quatre ou cinq étoiles parmi les hôtels de la ville. Source: données Insee sur les hébergements touristiques au 1er janvier 2021. https://www.insee.fr/fr/statistiques/5052617?geo=FE-1 Coefficient 0,1.

? Le nombre d'heures d'ensoleillement par an. Source: durées d'ensoleillement annuelles issues des données de la station Météo France la plus proche. Il s'agit de moyennes sur la période 1991-2010. https://donneespubliques.meteofrance.fr/fond=produit&id_produit=117&id_rubrique=39 Coefficient 0,1.

? La proportion d'espaces naturels au sein de la ville. Source: l'étude gouvernementale CORINE Land Cover de 2018: https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/corine-land-cover-0. Coefficient 0,1.

Loisirs

Pour quantifier la qualité de l'accès aux loisirs, nous nous sommes appuyés sur quatre critères.

? La distance à la station de ski la plus proche. Source: https://www.travelski.com/stations-de-ski.html et pour la distance, Viamichelin ou Google Maps. Coefficient 0,1.

? La distance au terrain de golf le plus proche. Source: https://www.touslesgolfs.com/ et pour la distance, Viamichelin ou Google Maps. Coefficient 0,1.

? La proportion d'équipements sportifs et culturels, par rapport aux nombres de logements. Source: Insee, nombre d'équipements et de services dans le domaine du sport, des loisirs et de la culture en 2019. https://www.insee.fr/fr/statistiques/3568599?sommaire=3568656. Coefficient 0,1.

? La proportion de biens affichant la caractéristique «Bord de mer» au sein des annonces de la base «Propriétés le Figaro», sur les trois années 2018, 2019, 2020. Coefficient 1,1.