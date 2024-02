Paiement mobile : les propriétaires d'iPhones vont bientôt pouvoir se passer d'Apple Pay

(Crédits photo: © tippapatt - stock.adobe.com)

Vous possédez un smartphone de la marque à la pomme ? Apple a fini par céder à la pression des institutions européennes et, sous peu, il sera possible de payer avec son iPhone sans utiliser Apple Pay.

Jusqu'à présent, les propriétaires d'iPhones ne pouvaient payer avec leur téléphone portable qu'au moyen d'Apple Pay. Un système fermé qui faisait l'objet de critiques et subissait la pression des institutions européennes depuis de nombreuses années. Finalement, Apple a décidé d'ouvrir le paiement mobile à partir d'un iPhone à des services tiers, ce à compter de la prochaine mise à jour d'iOS prévue au milieu du mois de mars. Reste encore une incertitude : la qualité de l'expérience utilisateur.

La fin du monopole d'Apple Pay pour le paiement mobile depuis un iPhone

Vous possédez un iPhone et vous souhaitez payer via votre téléphone portable ? La marque à la pomme ne permet l'utilisation de la puce NFC, rendant possible le paiement mobile, qu'à son service maison, Apple Pay. Une situation d'exclusivité critiquée de longue date par les institutions européennes, sans que la marque à la pomme n'en tienne compte… jusqu'à ce qu'elle annonce qu'elle permettrait à d'autres services de paiement d'utiliser la puce NFC des iPhones.

Ce changement de politique fait notamment suite à la nouvelle loi européenne sur les marchés numériques (Digital Markets Act, ou DMA), adoptée il y a un an. L'ouverture à des services de paiement tiers devrait être effective dès la prochaine mise à jour du système d'exploitation des iPhones, iOS, prévue pour la mi-mars. Il sera alors possible pour les propriétaires de ces téléphones portables d'utiliser d'autres services de paiement mobile qu'Apple Pay.

Pour les services tiers concernés, cette annonce est très positive. En effet, ceux-ci vont pouvoir saisir cette opportunité pour augmenter leur nombre d'utilisateurs. Mais surtout, il va leur être possible de réaliser des économies, en évitant d'avoir à reverser des commissions pour chaque paiement fait par l'intermédiaire d'Apple Pay. Les portefeuilles numériques à l'image de PayPal, Paylib et Lyf Pay vont donc pouvoir se développer auprès des détenteurs d'iPhones.

A lire aussi : Paiement : quels sont les 3 modes de règlement les plus en vogue ?

Apple maintient certaines contraintes sur l'utilisation du paiement mobile

Si Apple a décidé de laisser la possibilité à des services tiers d'utiliser la puce NFC de ses téléphones portables, la firme ne leur a néanmoins pas ouvert toutes ses solutions d'authentification. En effet, pour payer via Apple Pay, les usagers ont simplement besoin de double-cliquer sur le bouton d'accueil de leur téléphone portable, puis de s'identifier par l'intermédiaire de l'authentification faciale avec Face ID, ou avec l'authentification digitale Touch ID.

Or, selon Les Echos, Apple ne laissera pas la possibilité aux services de paiement mobile tiers d'accéder aux données biométriques que sont la reconnaissance faciale et digitale. Au final, Martina Weimert, directrice générale d'EPI et en charge du développement d'une solution paneuropéenne et interbancaire de paiement instantané, n'est pas certaine que le changement annoncé avec la prochaine mise à jour d'iOS "va ouvrir complètement le jeu".

En effet, le maintien de ces contraintes par Apple risque d'obliger les applications tierces à proposer une expérience utilisateur plus compliquée, et donc dégradée, par rapport à Apple Pay. Il faudra très certainement passer par le déverrouillage de son smartphone, puis ouvrir l'application bancaire et enfin saisir un code de validation afin d'effectuer un paiement mobile. Autant d'étapes supplémentaires qui risquent de rendre la tâche plus longue et plus laborieuse pour les usagers des services autres que celui proposé par la firme à la pomme elle-même.