Où se trouvent les logements les plus silencieux à Paris?

En un an, le classement a été particulièrement bouleversé par le confinement. À tel point qu'on retrouve des bonnets d'âne en haut du panier.

Le confinement a rebattu les cartes de l'intensité sonore des logements à Paris. Sur le podium des mauvais élèves en 2019, le 7e fait désormais parti des arrondissements où les immeubles sont les moins bruyants (voir ci-dessous). En un an, l'intensité sonore a chuté de manière spectaculaire: -12 décibels (!), selon une étude de Flatlooker, start-up spécialisée dans la gestion locative en ligne, qui a passé au crible un millier de logements. L'«effet Covid» bien sûr. «À la suite de la fermeture de la Tour Eiffel, la circulation a été moins dense», explique Nicolas Goyet, cofondateur de Flatlooker. La fermeture des restaurants n'y est également sans doute pas étrangère.

Un argument que l'on peut également appliquer au 18e, connu pour sa forte concentration de terrasses de restaurants et de bars qui ont dû fermer pendant le confinement. À l'instar du 7e, la baisse d'intensité sonore est tout aussi impressionnante: -13,5 décibels.

Parmi les surprises de cette étude, la présence du 17e dans le top 3 des arrondissements les plus silencieux. L'an dernier, il faisait partie des plus mauvais élèves. La faute notamment à l'aménagement de la ZAC Clichy-Batignolles. Bien que ce chantier soit toujours en cours, l'intensité sonore a également fortement chuté: -11,5 décibels! «Batignolles, traditionnellement quartier le plus bruyant de tout le 17ème arrondissement (61,3 db en moyenne en 2019 contre moins de 55,7 db pour les autres quartiers du même arrondissement) a connu une accalmie grâce à l'arrêt temporaire de la circulation des voitures, alors que le trafic y est très dense traditionnellement», décrypte Nicolas Goyet.

Pourtant plus silencieux qu'il y a un an, les arrondissements du sud-est (12e, 13e) sont, quant à eux, parmi les plus mauvais élèves. À l'instar des 3e, 4e et 8e arrondissements. «Avec sa circulation toujours très dense, le secteur des Champs-Élysées est particulièrement bruyant, analyse Nicolas Goyet. Les 3e et 4e sont, quant à eux, marqués par une forte concentration de bars et de restaurants, dont l'extension des terrasses n'a fait qu'intensifier les nuisances sonores ces derniers mois». Plus anecdotique mais intéressant à souligner: les 2e et 9e, meilleurs élèves en 2019, sont les seuls où l'intensité sonore a augmenté malgré le confinement.