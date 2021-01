Où placer votre argent pour quelques mois ?

Les placements liquides et sans risque rapportent peu mais c'est mieux que rien. (© Fotolia)

La limitation des loisirs (restaurants et salles de spectacles fermés, voyages quasi-impossibles) réduit les dépenses des Français aisés et dope l'épargne. Bien placer cet excédent de liquidités, c'est l'assurance de gagner jusqu'à quelques centaines d'euros en plus par an. Ce n'est pas négligeable. Les placements sans risques où l'argent demeure disponible à privilégier en 2021.

Restaurants fermés, voyages reportés, spectacles interdits... Depuis plus de dix mois, les dépenses de loisirs ont été freinées. Moins de dépenses, cela veut dire davantage d'épargne si vous avez la chance de faire partie des Français qui n'ont pas souffert des conséquences économiques de la pandémie de Covid-19.

Au total, vous avez peut-être amassé une petite cagnotte sur votre compte courant. Vous n'êtes pas les seuls ! Rien qu'en 2020, le surplus d'épargne accumulée par les Français est estimé à 89 milliards d'euros.

Une cagnotte dans laquelle vous comptez bien piocher dans quelques mois pour vous rattraper dès que possible sur les loisirs. En attendant, ne laissez pas votre argent dormir sur votre compte courant. Profitez des livrets et autres placements qui rapportent plus que l'inflation tombée à 0,2% en 2020. Tour de piste des principales solutions qui s'offrent à vous.

Livret A et Livret de développement durable et solidaire (LDDS)

Faciles à mettre en place, ces deux livrets réglementés sans fiscalité sont proposés par toutes les banques depuis dix ans.

Ouvrez de préférence votre Livret A et LDDS dans votre banque principale, là où est votre compte courant le plus alimenté, cela facilitera la gestion de votre excédent de liquidités. On ne peut avoir qu'un seul Livret A et un seul LDDS par personne. Leur transfert